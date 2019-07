Modernizálták a Magyar úti nappali otthont

Európai uniós pályázatból három dunaújvárosi szociális intézmény esett át komplex felújításon az év folyamán.

A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád házi Szent Erzsébet Idősek Otthonainak két telephelyét újították fel a közelmúltban. Az ESZI Magyar úti intézményében Cserna Gábor polgármester, Hingyi László, a 10. választókörzet önkormányzati képviselője és Mészáros László képviselőjelölt tartott bejárást csütörtökön dél­előtt.

Gyöngyösiné Hoffer Szilvia gondozásiközpont-vezető a polgármester kérdéseire válaszolva elmondta, a Batsányi utcai intézményük felújítása tavaly fejeződött be, a Magyar úti II. számú gondozási központot pedig tavasszal adták át új formájában. A komplex energetikai korszerűsítésen átesett épületben tetőcsere, új szigetelés felhelyezése, nyílászárók cseréje, külső festés és mozgássérült-mellékhelyiség kialakítása valósult meg pályázati pénzből. A belső terek festését, az új bútorokat és egyéb, elsősorban esztétikai megfontolásból végzett beruházásokat az intézmény saját keretből és alapítványi finanszírozásból oldotta meg.

Tetőcsere, festés, szigetelés történt az épületben

A rövid tájékoztató után betekintettünk egy éppen zajló reggeli foglalkozásba, amelybe Cserna Gábor is beszállt pár labadapassz erejéig. A jókedvű, idősekből álló csapat tagjai elmondták, nagyon elégedettek a Búzavirág Idősek Klubja nappali ellátásával és az intézmény valamennyi dolgozójával, s az étkeztetés minőségével is. A reggeli tornán akkorra már túl voltak, a szalonhelyiségben épp fociztak és beszélgettek. Két passz között Gaspari Gézáné Vera néni megragadta az alkalmat, és kezet fogott a polgármesterrel. Mint ahogy elmondta, már háromszor találkoztak, de eddig még nem volt alkalma személyesen is beszélni vele.

Az önkormányzat vendégei megtekintették a felújítás valamennyi állomását az épületen belül, köztük a mozgássérült-mosdót, a modernizált tálalókonyhát és az otthonossá varázsolt szalont is.

Igény szerint

Az ESZI II. sz. Gondozási Központjában jelenleg öt ellátó, két étkeztető, tizenegy otthoni gondozó és egy vezető gondozó dolgozik. A munkában közreműködik a kórház Egészségfejlesztési Irodája is. A szolgáltatást igénybe vevő idősek reggel kilenc órára érkeznek meg a Magyar út 32-höz; akik igénylik, azt autóval hozzák-viszik a szociális gondozók. Az intézmény nem bentlakásos, csak nappali ellátást nyújt, amely tartalmazza a programokat, a meleg étkezést és a fuvar díját is.

Különböző ellátás

A nappali ellátást nyújtó szolgáltatás két telephelyen működik. Amíg a Magyar úton a Búzavirág Idősek Klubjában a jó szellemi egészségnek örvendő idősekkel foglalkoznak a gondozók, addig a Batsányi utcában működő Levendula Idősek Klubjában a demenciával élőket fogadják. Mindkét helyen telt ház van jelenleg, előbbibe közel 70, utóbbiba közel 20 idős ember tartozik. Akik szeretnék igénybe venni a nappali ellátást a jövőben, azok várólistára kerülnek, amelyről a vezetőknél érdeklődhetnek.