Mirci hazatalált – nem mindennapi történet

Biztosan mindenki ismeri Lassie, a kedves skót juhász történetét, aki számtalan kalandot átélt, mégis kitartott és végül megtalálta gazdáját. Hasonló történet játszódott le városunkban is, azzal a különbséggel, hogy a történet főszereplője egy macska. A megindító eseményekről az Első Magyar Állatjogi Alapítvány Facebook oldalán olvashatnak.

ÖNKORMÁNYZATI EBRENDÉSZET – DUNAÚJVÁROS

Filmbe illő történet…

Az egy hete talált, sérült cicáról tegnap derült ki az igazság….én még ilyet nem láttam, pedig nem ma kezdtem.

Bizonyos körülmények miatt, fél éve kellett elszakadnia szeretett Gazdájától, a 11 éves!!!, végig lakásban tartott cicának és került ki vidékre….. Gondolta, ez neki nem pálya, úgyhogy megkeresi a Gazdit. EGY MACSKA, nem kutya. FÉL ÉV bolyongás után (amiközben nem ölte meg semmilyen egyéb állat, nem ütötték el, nem nyalt fel vegyszert, stb.) elért Dunaújvárosba, korábbi lakhelyére. Az ismert háznál már nem talált senkit, hiszen eladásra került…közben itt-ott meg is sérült…így, arra jutott, hogy egy nagy állateledel boltnál próbál szerencsét. Oda állatbarátok járnak, kaja is lepattanhat…és még az állatvédő is arra vetődik. Arra vetődött. Akkor már, igénybe vette a szakemberek segítségét, akik orvosolták a sérüléseit, ellátták és még a netet is beizzították, a szeretett Gazdi megtalálása érdekében. A Gazdi megismerte a posztban. Ma jött el érte….jelzem, Mirci az egy hét alatt (hiába gondoskodás, etetés, stb.) nem volt hajlandó velem kommunikálni…nem volt agresszív, de elbújt, szart a fejemre. Mikor azonban a Gazdi, belépve a lábadozóba, kimondta a nevét……!!!!! HITETLENKEDVE kidugta a fejét a rejtekhelyéről….szemrevételezte, hogy jól hallja-e……ÉÉÉÉS (én még ilyet nem láttam) a Gazdi karjaiba vetette magát és hangos dorombolás közepette dagasztott, öröm könnyek tengerében fürödve. Konkrétan az életét kockáztatva és rá áldozva azt, kereste mindenáron, elveszett gazdáját……. ééééés ba…ki (bocsánat ) MEGTALÁLTA. Brutális sztori. Engem, 35 évnyi, állatokkal való foglalkozás után meglepni………ezek szerint, meg lehet.