Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020. 12. 18. – 283. nap

Ma a megszokottnál később keltem, mert nem használok ébresztőórát, és a ködös milánói reggel nem engedte át a napsugarakat. Sötétszürke volt az ég még kilenckor is, amikor elindultam otthonról.

A műteremben voltam egész nap, és furcsa érzés fogott el: csak pár nap van még hátra és bezárunk az ünnepekre, a 2021-es nyitás pedig nagyon távolinak tűnik számomra. Azt hiszem, hogy a koronavírusnak köszönhetően megtanultam napról napra tervezni, és semmit sem halogatok tovább, viszont nincs kialakult jövőképem mint régen. Mintha fontosságukat vesztették volna a hosszútávú céljaim, azt mormolgatom magamban: “piccoli passi, piccoli passi” (kis lépések, kis lépések), és próbálom kihozni mindennapjaimból a maximumot, majd ha a járvány véget ér, lesz elég időm levonni a tapasztalatot.

A legtöbben úgy érzik, Lombardia már kifelé lábal a járványból, ezért az áldozatok mindennapi magas számára egyre kevesebben figyelnek fel. A mai hírekre mégis mindenki felkapta a fejét: a milánói krematórium kénytelen bezárni holnaptól január 3-ig, mert a második járványhullám úgy leterhelte, hogy képtelen behozni lemaradását. Az elkövetkező hetek áldozatait a környező városok krematóriumaiba fogják szállítani.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 627798, az elmúlt huszonnégy órában 17992 az új fertőzött, közülük 2744 (15,25%) Lombardia régióban van.

25769-en (-658 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2819 (-36) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés). Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 189-en a mai nap folyamán kerültek be oda, ami azt jelenti hogy tegnapról mára összesen 225-en (189+36) hagyták el az intenzív osztályt (elhunytak vagy javult az állapotuk).

599210-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 1226086-an gyógyultak, közülük a mai napon 22272-en.

Az elhalálozottak száma 67894, közülük a mai napon 674-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1921778.

A fertözöttek száma 0,8%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 179800 teszt által 17992 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

dec. 18. 10% 17992 teszttel +17992,

dec. 17. 9,84% 185320 teszttel +18236,

dec. 16. 8,81% 199489 teszttel +17572,

dec. 15. 9,11% 162880 teszttel +14844,

dec. 13. 11,75% 152697 teszttel +17938,

dec. 11. 9,83% 190416 teszttel +18727,

dec. 09. 10,77% 118475 teszttel +12756,

dec. 07. 12,34% 111217 teszttel +13720,

dec. 06. 11,55% 163550 teszttel +18887,

dec. 04. 11,33% 212741 teszttel +24099,

dec. 02. 10,00% 207143 teszttel +20709,

nov. 30. 12,55% 130524 teszttel +16377,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 10% (minden 100 tesztből 10 pozitív), Lombardia tesztaránya 6,33% (100 tesztből 6 pozitív).

Az országos tesztarány ismét romlott, pedig még meg sem kezdődtek az ünnepek. December 21-től a régiók közötti utazás tilos, ezért a déli származásúak a kormány javaslatával ellentétben megindultak délnek. Már több napja elfogyott minden mai vonatjegy, és holnapra, holnaputánra sem könnyű jegyet találni. Ezekben a napokban megközelítőleg kétszázezren indulnak Milánóból délnek, hogy az ünnepeket az ottani rokonaikkal tölthessék.

Akik úgy döntöttek hogy átlépik a svájci határt az ünnepekre, hogy síeléssel vagy bulizással töltsék az elkövetkező heteket, ma megtudták hogy a svájci kormány is szigorít: december 22-től január 22-ig bezárják az éttermeket, szórakozóhelyeket, sportlétesítményeket, és mindenkit arra kérnek, lehetőleg maradjon otthon.

Giuseppe Conte ma este a tv-ben ismertette az ünnepre vonatkozó szabályokat: december 24-25-26-27-én és 31-én valamint január 1-2-3-án valamint 5-6-án “vörös zóna” lock down lesz, csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, dohánybolt és az újságos maradhat nyitva, minden más bezár. December 28-29-én valamint január 4-én a “narancs zóna”-ra érvényes szabályok szerint az üzletek kinyithatnak, de a vendéglátósoknak továbbra is zárva kell maradniuk. A lock down ideje alatt ismét önbevallást kell írnunk ha elhagyjuk otthonunkat. A rokonlátogatás nem tilos, de csak két felnőtt személy mehet együtt (a 14 éven aluli gyerekek mehetnek a szülőkkel, ugyanis nem számítanak bele a két személybe), és naponta csak egy látogatás engedélyezett: például ha valaki a nagymamánál ebédel, ugyanazon a napon már nem mehet vacsorázni az unokatestvéréhez.

A ünnepi vacsorán maximum két meghívott vehet részt, aki nem lakik a házigazdával azonos címen. Javasolt mindenki számára a szájmaszk viselete a látogatások során, és kerülni kell az ételek közös tálból való fogyasztását a vacsora alatt.

Ha az ünnepek alatt nem emelkedne meg a fertőzések száma, akkor január 7-től visszatérhetnének a középiskolások az osztályterembe, és véget érne számukra az online oktatás. Január 7-től az üzletek 10.15-kor fognak nyitni, hogy ezáltal is elkerülhető legyen reggelente a tömegközlekedési eszközök túlterheltsége.

Kacziba Andi