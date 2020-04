Nem a megszokott életünket éljük, a konyhában is érhetnek minket váratlan dolgok.

Hiánycikkek jöttek létre, például az élesztő olyan, mint a fehér holló, boltok zártak be, vagy egyszerűen csak megváltozott a nyitvatartási idejük, vagy még egyszerűbben, vannak, akik nem mennek emberek közé, ezért boltba sem. Így könnyen előfordulhat, hogy az emberfia valamit főzni szeretne, de az alapanyagokból valami hiányzik. De azért minden háztartásban található ez-az, és ilyenkor nem kell óvatosnak lenni. Mindent bele, ami otthon van, és meglátjuk, hogy milyen remek – időnként meglepő – ételek kerekednek ki.

Szerdán este én csak egyszerűen lusta voltam boltba menni, ezért úgy döntöttem, ami van, abból valamit rittyentek. (Egyébként korábban is tettem már ilyet, és panasz még nem volt az „árura.”) Ha mindent bele ételt készítünk, nem kell számolgatni, miből mennyit, ahogy esik, úgy puffan. Én most egy fél zacskó fagyasztott zöldbabot, ugyanennyi szintén fagyasztott zöldborsót, némi csiperke­gombát, némi erdei szárított gombát, zöldségeket (vöröshagyma, fokhagyma, zellergumó, sárga- és fehérrépa) használtam fel egy kis húsos pulykacsonttal, amit tyúkalaplében főztem meg. A szárított gombát az előkészületek alatt langyos vízben áztattam.

Amíg főtt a húsos csont, előkészítettem a zöldségeket, majd a zöldbabot és a borsót olajon egy kicsit megdinszteltem, majd a rántást helyettesítve jött egy kis staubolás, magyarul lisztszórás, ezzel besűrítjük a levest. Amikor a lisztet elkevertük, és már nem látszik, akkor jöhet a csontlé-alaplé „vegyes”, és a zöldségek (a vöröshagyma egyben, a fokhagyma pedig gerezdben), a szárított gomba a levével együtt. A húsos csontról lefejtjük a húst, és az is megy a levesünkbe. Fűszerezés csak sóval és egy kis pirospaprikával történik, majd a legvégén jöhet a csipetke. Nos, ez a mindent bele leves előkészületekkel együtt egy izmos óra alatt elkészült, és mondhatom, nem okozott csalódást.

