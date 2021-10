Mindenszentek, halottak napja, halloween

Igaz, hogy még egy kicsit odébb van, hiszen mindenszentek november elseje, és másnap van a halottak napja. Ennek ellenére a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon már minden a fentiekről szól.

A standok több mint felén csak koszorúkat és mécseseket láthatunk. A koszorúk mérettől függően 1000 és 4500 forintba kerülnek, a mécsesdíszek 1200-ba.

Október vége felé már érdemes megnézni a déligyümölcs-kínálatot is, hiszen télen az alma mellett ezekből fogyasztunk a legtöbbet. Nagy meglepetésre fogyasztható, jó állapotú citromot már 299 forintért is vásárolhatunk kilójaként. A mandarinnál, ami az utóbbi években már megszokottá vált, széles az árskála, 390 forinttól 1250 forintig kínálják kilóját. Ránézésre nem találni közöttük ezerforintnyi különbséget. Sokak kedvence, a banán kilója 450 és 600 forint között mozog.

A hazai gyümölcsök közül remek a kínálat almából, a szemre is tetszetős kilójáért ötszáz forintot kell fizetnünk. Szilvából és szőlőből is van még bőven, a szilva az olcsóbb: 250 és 500 forint között mozog az ára, a szőlő – mint a mandarin – nagy árkülönbségekkel kapható, 300 forint a legolcsóbb, 1200 a legdrágább. Itt azonban érzékelhető látszatra is a különbség, a háromszáz forintost az ember nem szívesen tenné ki az asztalára.

Közeledik a halloween is, egyre több lámpásnak való tököt találhatunk, százötven forint kilója. Ha a mindennapos dolgokat nézzük, még mindig olcsó a paradicsom és a paprika, ára 450 forint. Piaci körképünk végére egy újabb meglepetés: az egész nyáron méregdrága (1200–1600 Ft/kg) zöldbabhoz most 600 forintért is hozzájuthatunk.