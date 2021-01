Mindenre elszánt nagyvenyimi önkéntesek az élhető környezetért

Az elmúlt napokban is a régi temető rendbetételén dolgoztak a mindenre elszánt nagyvenyimi önkéntesek.

Ha egy közösség összefog, nincs lehetetlen. Így történt ez Nagyvenyimben is, ahol kezdetben egy maroknyi ember kétkezi munkájával indult a régi temető rendbetételének folyamata, írja a feol.hu. A területen rendkívül nagy mennyiségű szemét halmozódott fel az évek során. A lakók úgy döntöttek, felszámolják ezt az állapotot, így helyi kezdeményezésre, a közösség erejével láttak neki a munkálatok elvégzésének.

A munka hétvégén is gőzerővel haladt

– Ebbe a részbe már nem temetnek, de vannak még olyan sírok, melyeket rendszeresen látogatnak. A területen a legnagyobb probléma a szemét mennyisége, ez indította el a kezdeményezést is. A tévétől elkezdve, a háztartási hulladékig mindent találtunk. Úgy gondolom, a tíz köbméteres konténer megtelik majd szeméttel – mondta lapunknak Csizmadia György, a kezdeményezés szervezője. – Találtunk a szomszéd településről, Mezőfalváról kidobott csekkeket, leveleket, melyen rajta vannak az emberek személyes adatai is, így megtesszük a szükséges lépéseket.

A hulladékok összetétele rendkívül vegyes volt. Nagy mennyiségű háztartási hulladékot találtak, ezek múltjáról csak sejtések vannak, vélhetően a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, vagy a szemeteskukával nem rendelkezők döntöttek úgy, hogy a település határában helyezik el a szemetet. Az elektronikai hulladékokból sem volt hiány, olyan eszközökre is bukkantak, melyek eltüntetésére a lomtalanítás lenne a megoldás. Mindezeken felül építési törmelékeket és zöldhulladékot is találtak bőséggel. Utóbbira mondhatnánk, hogy a környezetben nem tesz kárt néhány kupac elszáradt növény és falevél, hiszen úgyis elszáradnak, azonban ezeket műanyag zsákokban helyezték el,..

– A temetőhöz vezető úton fasor és bokros rész van, ezt is teledobálták szeméttel 15-20 méter mélységben. A temető másik felében komplett fürdőszoba volt kidobva. Volt ott mosdókagyló, WC-csésze, de találtunk még autógumit is – mesélt a részletekről a szervező – Ezt a részt most kitakarítjuk, igyekszünk ligetessé tenni. Bizonyos fákat kivágunk, így gyakorlatilag egy borostyánliget alakulhat ki. Bízunk benne, hogy így kevésbé vonzza majd a terület a szemetet.

A megmozduláshoz egy helyi vállalkozó is csatlakozott, aki az embereivel együtt többek között a fák kivágásában is segít. Így az önkéntesek feladata főként a nagy mennyiségű szemét összegyűjtése. Először csak néhány helyi csatlakozott, azonban a munka szombaton és vasárnap is gőzerővel haladt. Vasárnap már közel húszan dolgoztak azért, hogy szebbé, élhetőbbé tegyék környezetüket.

A folyamat azonban még nem ért véget. A környékről már összegyűjtötték a szemetet, azonban a település határában még így is rengeteg hulladék van. Most azonban a következő feladat a sírkövek megtisztítása, helyreállítása lesz. Egy dolog biztos, a kezdeményezés résztvevői példamutatásból jelesre vizsgáztak, és megmutatták, közös összefogással nincs lehetetlen.