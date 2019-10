Az előszállási szavazókörökben dolgozók is derűs hangulatban várták a választásra jogosultakat tegnap reggel hat órától egészen este hétig. Mindenkit ismerősként köszöntöttek, és örömmel fogadtak, mindenkihez volt egy-két jó szavuk.

Puskás Máriától megtudtuk (aki fájós lábbal is gyalog érkezett a szavazókörbe), ez egy olyan dolog, amit semmiképpen nem szabad kihagyni, így ő is eleget tett a választási kötelezettségnek.