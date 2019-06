Helyzetek, melyek mindenkiből kihozzák a profi táncost

A minap sötétedéskor locsolásra adtam a fejem. Friss levegő, akkor épp a vasmű porát sem hozta – szerencsére – a déli szél. Psz, csakhogy önök is érezzék ennek a hangulatát, még egy sört is felbontottam. Úgyhogy minden adva volt a gondtalan locsoláshoz. A szúnyogokkal azonban nem számoltam. Először csak zümmögtek, ziiiii, ziiiii, csakhogy ezt is el tudják képzelni! Aztán a Vasas Táncegyüttes koreográfiáját is lepipálva mozgásba lendültem. Először csak a ritka csattogóst jártam, majd saját érdekemben átváltottam géppuskalábúra. Végül menekülésre fogtam a dolgot, nappalra halasztva a locsolás „veszélyes” műveletét. Talán a szúnyogok akkor majd alszanak.

