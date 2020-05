Mindenképpen segíteni szerettek volna nekik

A Baracsért Közalapítvány ötven idős, rászoruló embernek készíttetett csomagot a vírusveszélyes idők túléléséhez. A jótékony felajánlás sikeréhez a község intézményeinek szervezése, közreműködése és a dunaújvárosi Tesco áruház anyagi támogatása is hozzájárult.

Bálint Mihály elnököt, a támogatás fő szervezőjét kérdeztük az alapítványról és a segítő szándékról. Elmondta:

– Tizenkilenc éves az alapítványunk, amelyben kilencfős kuratórium dolgozik. Mindenki ingyen és bérmentve, mindenféle költségtérítés nélkül, a szabadidőt rááldozva végezi a feladatokat. A fő támogatónk és alapítónk az önkormányzat, továbbá a gazdálkodásunkat segítik az adományokból, vállalkozásokból, valamint az adó egy százalékából befolyt összegek. Évente visszatérő programunk, hogy negyven-ötven rászoruló gyereknek adunk karácsonyi ajándékot. Kiemelten figyelünk a szociálisan nehéz helyzetbe kerülő emberekre is, hiszen ők olyan állampolgárai a falunak, akik maguktól csak körülményesen, vagy egyáltalán nem tudják megoldani mindennapi problémájukat.

Az összefogásnak köszönhetően az elmúlt években számos példa mutatja a tevékenységeink aktualitását. A vírus okozta veszélyhelyzetben is láttuk, mekkora kihívás és feladat elé néznek az idős emberek, hiszen egészségük, élelmezésük, társadalmi és szociális állapotuk erősen segítségre, támogatásra szorulhat. Ezért gondoltuk azt, hogy összesen félmillió forint értékben ötven főnek adunk csomagot, amelyben tartós élelmiszerek, fertőtlenítő, higiénés és mindennapi használati eszközök vannak. Ráadásként a helyi óvoda felajánlásaként a csomagban két arcmaszk is helyet kapott, a használati leírással együtt. Az akció megvalósulásának sikeréhez külön kiemelnénk a dunaújvárosi Tesco áruház munkatársainak és vezetőjének, Longauer Katának az óriási segítségét, akik a félmilliós ajándékhoz csaknem százezer forinttal hozzájárultak. Egy napon belül összekészítették a csomagokat, és még a szállításban is segítettek – mondta el lapunknak a jótékony akció történetét Bálint Mihály.

Várai Róbert, Baracs polgármestere hozzátette az összefogásról:

– A község általában jól áll az összefogás tekintetében. Ami miatt különösen büszkeség ez az akció, hogy már olyan segítő és önszerveződő emberek vannak közöttünk, akik ezt a fajta gondolkodást teljesen magukénak érzik. Bizonyosan célt ér a szerdai napon a támogatás. Öröm és jóleső érzés tölti el a program sikeréért dolgozó embereket, mikor a nehéz helyzetben lévőket segíthetik – tette hozzá az eseményhez Várai Róbert polgármester.

Az alapítvány munkáját nagyban segítették a Baracsi Népjóléti Intézményen kívül az önkormányzat dolgozói, az orvosi és védőnői szolgálat tagjai, továbbá a nyugdíjas szervezetek vezetői.