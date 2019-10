Minden generáció megbecsülheti őket

Október elseje az idősek világnapja. A nemzetközi ünnep alkalmából Cserna Gábor polgármester ellátogatott a Duna sor 15. szám alatti idősek otthonába. A város első emberét Bölcskei Anna igazgatónő vezette körbe az intézményben.

Az otthonban lakó idős hölgyek és urak délutáni zenés előadás meghallgatására készültek kedden. Meglepetésként érte őket a polgármesteri látogatás. Cserna Gábor nem érkezett üres kézzel. Az egybegyűlteknek süteménnyel kedveskedett, és ügyelt arra is, hogy az édességek diabetikusak legyenek, azokat mindenki nyugodtan elfogyaszthassa. Köszöntő beszédében elmondta, minden generációnak kötelessége és felelőssége, hogy törődjenek az idősekkel, tiszteljék és becsüljék azokat, akik szüleiket, nagyszüleiket felnevelték. Az időskorúak iránt érzett megbecsülést Dunaújváros MJV önkormányzata igyekszik anyagi támogatás formájában is – évente legalább kétszer, de inkább háromszor – megmutatni.

A polgármester hétfőn a Bartók kamaraszínházban tartott gálaműsor előtti beszédéből is idézett, valamint az otthon lakóinak is elmondta, milyen formában támogatja az állam, valamint városunk önkormányzata a nyugdíjasokat. Szóba került a rezsiutalvány, amit Magyarország kormánya biztosít és Dunaújváros MJV önkormányzatának közgyűlése által megszavazott kétszer 3000 forintos melegvíz- és távhőtámogatás is, amit minden dunaújvárosi nyugdíjas megkap majd.

A polgármester elmondta, úgy véli, a Duna sori otthonban egy nagyon összetartó munka- és lakóközösség van, és az idős emberek méltóképpen tölthetik itt nyugdíjaséveiket. Nyugodt, szép, aktív és egészségben letöltött életet kívánt nekik, mielőtt átadta a színpadot a fellépőknek.