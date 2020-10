Minden a 2020/2021-es felvételiről! Menj biztosra a Dunaújvárosi Egyetemmel!

Decemberben megkezdődik a 2021-es évhez tartozó felvételi időszak! 2021. február 15-ig lesz lehetőség leadni a felvételi jelentkezést! Ha még bizonytalanok vagytok, mire jelentkeznétek, most adunk Nektek egy kis segítséget!

Milyen képzésekre jelentkezhetsz a Dunaújvárosi Egyetemen?

A DUE az alábbi szakokat hirdeti meg:

Felsőoktatási Szakképzések (FOSZK):

Ezekre a képzésekre már 240 pont elérésétől be lehet kerülni és nincs hozzá szükség emelt szintű érettségire. Levelezős és nappali tagozaton is elvégezhető. Kimenetelnél nincs szükség nyelvvizsgára, a tanult tantárgyak pedig beszámításra kerülnek azonos alapképzésre való jelentkezés esetén, olvasható az uniduna.hu-n.

A Dunaújvárosi Egyetemen ezekre a szakokra tudsz jelentkezni FOSZK képzésen:

Gazdálkodási és menedzsment

Gazdaságinformatikus

Mérnökinformatikus

Televíziós műsorkészítő

Műszaki (gépészeti specializáció)

A képzéseket államilag támogatott és önköltséges formában is meghirdetjük tervezetten ugyanazon ponthatárral.

Alapképzési szakok (BA/BSC):

A Dunaújvárosi Egyetemen több képzésünkre is elég akár 280 pont a bekerüléshez, valamint természetesen itt is van lehetőség levelezős és nappali tagozatra való jelentkezésre is. Az alapképzésekre való bekerülés feltétele egy emelt szintű érettségi, mely a másoddiplomás jelentkezésre nem vonatkozik.

A Dunaújvárosi Egyetemen a következő alapképzési szakokat hirdeti meg:

Anyagmérnöki

Gazdálkodási és menedzsment

Gazdaságinformatikus

Gépészmérnöki

Mérnökinformatikus

Műszaki menedzser

Kommunikáció és médiatudomány

Szakoktató

Az egyes szakokhoz tartozó információkat ebben a táblázatban tekintheted meg (A pontszámok előzetes kalkulációk, érdemes figyelni a végleges követelményekért oldalunkat):

Szak megnevezése Önköltség (/félév) Félévek száma Ponthatárok Államilag támogatott Önköltséges Anyagmérnöki 300 000 Ft 7 280 280 Gazdálkodási és menedzsment 195 000 Ft 7 400 280 Gazdaságinformatikus 250 000 Ft 7 280 280 Gépészmérnöki 225 000 Ft 7 280 280 Mérnökinformatikus 225 000 Ft 7 280 280 Műszaki menedzser 210 000 Ft 7 320 280 Kommunikáció és médiatudomány 195 000 Ft 6 400 280 Szakoktató 210 000 Ft 7 280 280

Melyik képzéshez melyik emelt szintű érettségit fogadjuk el?

Anyagmérnöki: matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, szakmai tárgy

matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, szakmai tárgy Gazdálkodási és menedzsment: bármilyen tantárgy

bármilyen tantárgy Gazdaságinformatikus: bármilyen tantárgy

bármilyen tantárgy Gépészmérnöki: matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, szakmai tárgy

matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, szakmai tárgy Mérnökinformatikus: bármilyen tantárgy

bármilyen tantárgy Műszaki menedzser: matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, történelem, kereskedelem, marketing, gazdasági ismeretek, szakmai tárgy

matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, történelem, kereskedelem, marketing, gazdasági ismeretek, szakmai tárgy Kommunikáció és médiatudomány: idegen nyelv, történelem, magyar, matematika, társadalomismeret

idegen nyelv, történelem, magyar, matematika, társadalomismeret Szakoktató: Részletekkel hamarosan jelentkezünk

Mesterképzési szakok:

Mesterképzési szakokra azok jelentkezhetnek, akik már valamilyen releváns alapképzési diplomával rendelkeznek. Tehát olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akik informatikai, mérnöki vagy műszaki területen szereztek diplomát. Azoknak is van lehetőségük beadni jelentkezésüket, akik nyelvvizsga nélkül vették át a diplomájukat.

A Dunaújvárosi Egyetem a következő mesterképzési szakokat indítja:

gépészmérnöki

tanári [2 félév (mérnöktanár)]

tanári [4 félév (mérnöktanár)]

A fent felsorolt összes szak leírása itt érhető el:

http://www.uniduna.hu/felveteli/felveteli-tajekoztato

Miért a DUE?

Mutatunk Neked pár indokot, hogy miért érdemes a Dunaújvárosi Egyetemet jelölnöd a felvételi időszakban!

Mi hiszünk Benned és partnernek tekintünk!

A hallgatói sikeresség támogatása alapvető célja az Egyetemnek. Mindent megteszünk azért, hogy a hallgatók a lehető legtöbbet tudják kihozni magukból. Munkatársaink és oktatóink nap mint nap azért tesznek, hogy a hallgatókat segítsék és támogassák tanulmányaik gördülékeny haladásában.

Veled együtt építjük a karriered!

A Dunaújvárosi Egyetem számos partnerrel rendelkezik, köztük az egyik kiemelt partnerünk a Paksi Atomerőmű Zrt. A cégek és az Egyetem is azért tesz, hogy a hallgatók mindkét helyen hatékonyan tudjanak teljesíteni. Ezen kívül a végzés után is számos lehetőséget tudunk adni az elhelyezkedés terén.

Nálunk a levelezős hallgatók különösen fontosak!

Nálunk nincs megkülönböztetés a nappali és a levelezős hallgatók között. Nagy hangsúlyt fektetünk utóbbi hallgatóinkra, hiszen a munka mellett nekik még nehezebb az egyetemi tanulmányok elsajátítása. Mi a családias környezet révén mindent megteszünk azért, hogy sikeresek legyenek tanulmányaikban. Félévente akár 7-8 szabadnappal el tudják végezni a levelezős hallgatók a szemesztert.

Nálunk országosan a legalacsonyabb a tandíj!

Ha költségtérítéses képzésre jelentkezel, nálunk ez sem jelent hátrányt, hiszen nálunk vannak a legalacsonyabb tandíjak az országban. Fentebb megtalálod az alapképzési szakokhoz tartozó költségtérítés mértékét, melyen jól látható, hogy a többi egyetemhez hasonlítva alacsony értékek.

Élet a DUE-n

Az évek és a fejlődések során egy egész egyetemi városrész került kialakításra, ahol 100 méteren belül az összes egyetemi épület megtalálható. A Campus 2 percre helyezkedik el a buszmegállótól, így a vidéki hallgatók is könnyedén eljuthatnak az egyetemre. A közelben találhatók boltok, pékségek, a könyvtár, vendéglátóhelyek, a Campus étterem és konditerem, ahol szórakozni, sportolni és étkezni is kedvezményesen lehet a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói számára.

Ösztöndíj lehetőségek

Minden első éves államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató részesül úgynevezett DUE ösztöndíjban, melyre az első 10 hónapban jogosultak, s melynek értéke 15.000 Ft/hó.

Ezen kívül különböző (sport, tanulmányi, szociális, vállalati, tehetséggondozási) tevékenységért is számos ösztöndíj lehetőséget nyújtunk hallgatóinknak.

A következő, főbb ösztöndíjakra pályázhattok a teljesség igénye nélkül (A lista nem teljes, csak betekintést ad):

Tanulmányi ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíj

Alaptámogatás

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

Sportösztöndíj

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Bursa Hungarica

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

MNB kiválósági ösztöndíj

Nemzetközi lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetem számos lehetőséget biztosít nektek, hogy nemzetközi környezetben is kipróbálhassátok magatokat. Az egyik legfontosabb az Erasmus + program, mellyel nem csak Európán belül, de az Unió határain kívülre is utazhattok. Az igazán jól tanuló hallgatók számára a Campus Mundi program még jobb feltételeket biztosít, hogy kellemes külföldi élményekkel gyarapítsd a tanulmányaidat.

Érdeklődj akár személyesen telefonon vagy emailben:

Zölei Ádám

[email protected]

+36 25 551 274