Milyen lesz a 2020-as új esztendő rendje?

A karácsonyt és a húsvétot leszámítva csak augusztus 20-a körül lesz négynapos hétvége 2020-ban – ezt észben tartják azok, akik már most tervezik a jövő évi munkarendjüket.

A új esztendő pihenőnapja, vagy a hét végi szombat, vasárnap jó alkalom arra, hogy számba vegyük a várható ünnepi napokat, hosszú hétvégéket, valamint az új év rendkívüli munkanapjait.

Munka- és pihenőnapok

A Munka törvénykönyve alapján minden évben a pénzügyminiszter határozza meg a munkaszüneti napok körüli munkarendet. A 2020-as munkaszüneti napokkal kapcsolatos rendelet már júniusban megjelent a közlönyben, azonban most újra aktuális az évi elején szokásos munkarend-tervezés miatt. A rendelet alapján augusztus 21., péntek lesz pihenőnap, illetve december 24., csütörtök. Ez azt jelenti, hogy a dátumok körül négynapos hosszú hétvégék lesznek, ezeket a pihenőnapokat augusztus 29-én és december 12-én kell ledolgozni, ez lesz a két szombati munkanap.

Jövőre is lesznek hosszú hétvégék

Még egy négynapos hétvége lesz: a nagypéntek és a húsvét hétfő miatt április 10–13. között sem kell dolgozni.

Háromnapos hét­ végék természetesen lesznek még, hiszen a pünkösd minden évben hétfőre is esik, május elseje és október 23-a pedig péntek lesz 2020-ban. Ezeknél az ünnepnap miatt lesznek háromnaposak a hétvégék. A nemzeti ünnepek közül március 15-e vasárnapra esik, ott nem számíthatunk extra szabadnapra, ahogy november elsején sem, ami szintén vasárnap lesz. Az évben összesen 254 munkanap és 112 munkaszüneti nap vár ránk.

Előbb csenget a postás

2020-ban öt hónapban is hamarabb jön a nyugdíj. Azoknak a nyugdíjasoknak, akik utalással kapják a havi járandóságukat, minden hónap 12-én érkezik meg a nyugdíjuk. Ha hétvégére esik ez a dátum, akkor már pénteken elutalta a pénzeket a Magyar Államkincstár. 2020-ban öt olyan hétvége lesz, amikor 12-e szombatra vagy vasárnapra esik. Vagyis ezekben a hónapokban hamarabb, már pénteken megkapják a nyugdíjat. Rögtön januárban, majd áprilisban, júliusban és szeptemberben. Végül decemberben is, de abban a hónapban eleve hamarabb utalják a pénzt a karácsony miatt. Mindez persze változhat az azonnali utalás tervezett márciusi bevezetésével, ha az átutalások 5 másodpercen belül megtörténnek, akár hétvégén is. Kérdés, tényleg elindul-e márciusban a rendszer, egyszer ugyanis már csúsztatták az időpontot.

Tavaszi szünet, érettségi, felvételi

Az iskolákban az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

A 2020-as tavaszi érettségik 2020. május 4-én kezdődnek az írásbeli magyarérettségivel. A központi írásbeli felvételit 2020. január 18-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgák pedig január 23-án várnak a tanulókra. A diákok február 6-ig megtudják az eredményüket.

A középfokú iskolákba 2020. február 19-ig lehet jelentkezni. A szóbeli meghallgatásokat február 24. és március 13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok legkésőbb április 30-ig megtudják, hogy melyik oktatási intézménybe sikerült bekerülniük.