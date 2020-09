Megkezdődött a tanítás, mindenki bizakodva várta a tanévnyitót. A tanárok azért, mert végre normális körülmények között oktathatnak, mert mint ahogy több pedagógus mondta, online nem lehet nevelni, és az oktatásnak az is nagyon fontos része. A diákok is várták szeptember elsejét, hiszen sokan fél éve nem találkoztak osztálytársaikkal, és már nagyon hiányzott nekik a társas kapcsolat. Viszont most attól lehet félni, hogy ez az állapot nem tart sokáig, hiszen elképesztő mértékben dühöng Magyarországon is a koronavírus, és most a fertőzöttek nagy része a fiatalok közül kerül ki. Sajnos egy bölcsődét már bezártak. Mikor lesz már ennek vége?

Vezető képünk illusztráció.