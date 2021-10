Miben segíthetünk?

Ezt ne hagyja ki! Sok pénzt vett el a gazdáktól Bige László, a baloldali milliárdos

Az iskolakezdés nemcsak a gyerekek, a szülők életében is nagy változásokat hoz. Egy kisiskolás mellett egyre kevesebb az idő: szakkör, edzés, zenetanulás, segítség a leckeírásban, a házi feladat ellenőrzése, szülői értekezlet, fogadóóra – ennyi teendő között a hivatali elintéznivaló hiányzik a legkevésbé. A Fejér Megyei Kormányhivatal viszont mindent megtesz azért, hogy a lehető legtöbb bürokratikus terhet levegye az itt élők válláról. A kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatai, a kormányablakok azzal a céllal jöttek létre – és működnek közmegelégedéssel évek óta –, hogy megkíméljék az állampolgárokat az ezerfelé rohangálás nyűgétől.

Ma már több mint 2500 különféle közigazgatási és hatósági ügyben lehet eljárni a kormányablakokban, és számtalan folyamatos fejlesztés szolgálja az állampolgárok kényelmét, az ügyintézés egyszerűsítését. Az elmúlt évek beruházásai Fejér megyében is arra irányultak, hogy az emberek a lakóhelyükhöz legközelebb, a számukra legkönnyebben elérhető kormányablakban, kényelmesen és gyorsan el tudják intézni a hivatalos ügyeiket. A nyitvatartási idő is igazodik az igényekhez: a hét több napján is túlnyúlik a délutánon, időpontot pedig – ma már természetesen – az interneten is lehet foglalni. Olyan ügyfélfogadási rendet alakítottunk ki, amely lehetővé teszi, hogy a kormányablakok az ügyfélfogadási idő alatt folyamatosan teljes kapacitással működjenek, ígyrövidült a várakozási idő és az ügyintézés is gyorsabbá, hatékonyabbá vált.

Az informatikai fejlesztések, illetve az ügyintézés egyszerűsítését és gyorsítását célzó újításokon túl folyamatosan korszerűsítjük meglévő épületeinket annak érdekében, hogy minden szempontból 21. századi körülményeket teremtsünk. Mindemellett bővítjük az online, ügyfélkapun keresztül is intézhető ügyek körét.

Vannak persze kistelepülések, ahol nincs kormányablak, esetleg a legközelebbibe való eljutás is kissé hosszadalmasabb lenne. Itt segítenek az ügysegédek, illetve a kormányablak-busz. A dunaújvárosi járásban például három ügysegéd tart ügyfélfogadást egy-egy meghatározott napon, 15 településen, és segít, főként a szociális ügyekintézésében. Aki pedig az állandó kormányablakok szolgáltatásainak megfelelő ügyintézésre tart igényt, azt a rendszeresen megjelenő kormányablak-busz szolgálja ki.

Így működik hát napjainkban a Fejér Megyei Kormányhivatal. Szemléletünket pedig az a kérdés fejezi ki a legpontosabban, amelyet az ügyfeleknek tesznek fel munkatársaink: „Miben segíthetünk?”

Dr. Simon László

kormánymegbízott

1818 – Kormányzati ügyfélvonal

Az ügyfélszolgálat közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben nyújt felvilágosítást. Éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt hívható.

ELÉRHETŐSÉGEK

Dunaújvárosi

JÁRÁSI HIVATAL

Telefonszám:

25/795-600, 25/795-610.

Fax: 25/795-649.

E-mail: [email protected]

2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

KORMÁNYABLAK

Dunaújváros

Telefonszám: 25/795-244.

Fax: 25/795-649.

E-mail: [email protected]

2400 Dunaújváros, Október 23. tér 1.

Kormányablak

Adony

Telefon :25/ 795-256

Fax: 25/ 795-649

E-mail: [email protected]

2457 Adony, Rákóczi u. 21.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő 8.00–18.00

Kedd 8.00–16.00

Szerda 8.00–18.00

Csütörtök 8.00–16.00

Péntek 8.00–12.00

Időpontfoglalás!

A Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban ügyintézésre időpontot foglalni Ügyfélkapu-azonosítóval, a „Bejelentkezés” gombra kattintva lehet. (Azonosító nélkül is lehetőség van „Ügyfélkapu-regisztrációra” időpontot foglalni.)