Mi változik idén? – Százmilliárdokkal több maradhat a gyerekes családoknál

Az új év számos változást hozott és hoz az élet különböző területein. A legfontosabbakat foglaltuk össze.

Az adózás terén több újdonság is említésre méltó. Lényeges változás, hogy 2020. július 1-től a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék öszszeolvadásával új, egykulcsos társadalombiztosítási járulék jön létre. Mértéke 18,5 százalék lesz, megegyezik a korábbi járulékmértékek összegével. A megbízási jogviszonyban dolgozók, a nem főfoglalkozású társas és egyéni vállalkozók, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelők társadalombiztosítási járulékfi zetési kötelezettsége a beolvadó munkaerőpiaci járulék mértékével, 18,5 százalékra nő, írja cikkében a feol.hu.

Az év elejével életbe lépett változásokra térve: a kisvállalati adó (kiva) kulcsa 2020. január 1-től 12 százalékra csökkent, a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfaszintje pedig a jelenlegi 18 százalékról 5 százalékra mérséklődött. A szállásadók január 1-től egységesen az NTAK rendszerben, online jelentik a vendégeik minden adatát, az idegenforgalmi adóval együtt.

Megszűnt az eva mint adózási forma

Az év első napjával egy női névre emlékeztető is eltűnt az adózási formák közül: megszűnt ugyanis az egyszerűsített vállalkozói adó, az eva. Ami viszont több lett, az a dohánytermékeket terhelő elvonás mértéke, amely drasztikusan nőtt. Az elsejével életbe lépett szabályozás értelmében az egy szál cigarettára jutó jövedéki adó mértéke minimum 54 forint, így az egy (19 szálas) dobozra jutó elvonás minimum 1026 forint lett. A jövedéki adó július 1-től 56 forintra, 2021. január 1-jétől pedig 58,6 forintra nő szálanként.

Bruttó 161 ezer forint lett a minimálbér

Nőttek azonban a bérek és nyugdíjak is. A 2,8 százalékos emelést követően az átlagnyugdíj összege 134 154 forintra emelkedett. Igaz, nőtt a nyugdíjkorhatár is, 2020-ban 64,5 évre. Az év elejével 8 százalékkal megemelt minimálbér 2020-ban bruttó 161 ezer forint, a középfokú végzettséghez kötött, bérminimum pedig bruttó 210,6 ezer forint. A minimálbér emelkedésével január 1-től havi 225 288 forintra nőtt a gyermekgondozási díj maximális összege. A diplomás gyed összege is emelkedett, és a korábbi szabályozás mellett a jogosultak köre is bővült, ugyanis a diplomás gyedben részesülő édesanya, ha az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeket vállal, ismét jogosulttá lesz a juttatásra. Minderről az Emberi Erőforrások Minisztériuma számolt be honlapján.

Négy vagy több gyermek: nulla szja

Ám a legjelentősebb, életminőséget javító változások 2020. január 1-től egyértelműen a családtámogatások rendszeréhez kapcsolódnak. Újabb elemmel bővült a családi kedvezmények köre: az év első napjától egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem kell fizetniük a kereső tevékenységből származó jövedelmük után azoknak, akiknek négy vagy több gyermekük van. A kedvezmény a vér szerinti, az örökbefogadott, valamint a már felnőtt gyermekek után is jár. A nagycsaládosok kedvezményét tovább növeli az az új szabály is, amely szerint az élethosszig tartó szja-mentességgel párhuzamosan igénybe vehető lett a családi kedvezmény is, amely így a járulékokra is kiterjedhet. A Pénzügyminisztérium számításai szerint az intézkedés összességében egymilliárd forinttal növeli évente a családoknál hagyott összeget. Mint Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár év eleji sajtótájékoztatóján hozzátette: a családi kedvezmény – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentességével és a teljes járulékból történő levonhatósággal kiegészülve – idén összesen mintegy 380 milliárd forintot hagy a gyermekes családoknál.

Ide tartozik, hogy január 1-től igényelhető a nagyszülői gyed, amelynek azonban feltétele, hogy a nagyszülő ne legyen nyugdíjas, továbbá, hogy az ellátást megelőző két éven belül legalább 365 biztosított nappal rendelkezzen. A nagyszülői gyed összege nem lehet több a minimálbér kétszeresének a 70 százalékánál, időtartama pedig szolgálati időnek számít.

Fókuszban a fúrt kutak

Fontos megemlíteni még, hogy a hagyományos postai levélfeladás díja változott, bizonyos levélfajták esetében nőtt. Többe kerülnek továbbá a lottószelvények: az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékának ára 250-ről 300 forintra emelkedett. Ami még nőtt január 1-jével, bár nem ár, az a biológiai eredetű összetevők aránya az üzemanyagokban. Ezzel az intézkedéssel Magyarország csatlakozott a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz.

A családi házakban élők számára lehet fontos egy további változás, ami a kerti, fúrt kutakra (is) vonatkozik. Egy január 1-től hatályos belügyminiszteri módosító rendelet előírja, a felszín alatti vízi létesítmények helyét meg kell határozni. Ennek értelmében, a jegyző által engedélyezett, azaz évi 500 köbméternél kisebb vízhozamú kutak helyét vízszintes koordinátákkal kell megjelölni. Ismeretes: EU-s előírás, hogy 2028-ig egységes adatbázis jöjjön létre az országban található valamennyi kútról. A jegyző által engedélyezett kút megszüntetést ez év elejétől nem csak szakképzett kútfúró végezheti. Ugyanakkor új kút fúrásához már nem elegendő, ha valaki „csupán” szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és az elsajátított kútkivitelezési gyakorlatot igazolja.

(forrás: Adózóna, MTI, Index, Origó)