Mi után szimatolt a rendőrkutya a piacnál?

Ha kimegyünk a piacra, legtöbbször zöldséget, gyümölcsöt és virágot vásárolunk. Sokszor a hatóság vagy a NAV is megfordul itt.

A csütörtöki napon rendhagyó esemény történhetett, hiszen, nagy erőkkel vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a piac Béke tér felőli oldalára. Ottjártunkkor közvetlen felvilágosítást ugyan nem kaptunk, de az ORFK sajtóügyeletére elküldtük a kérdéseinket. A helyszínen egy svájci rendszámú gépjárművet igazoltattak, kereső kutyát is bevetettek és egy vagy két személy le is fogtak. Míg a piaccal szemközti, Szórád Márton úti lépcsőháznál, szintén rendőri intézkedés volt folyamatban.

Ha Önök kilátogatnak a piacra, rendere nemcsak áruhoz, hanem információkhoz is juthatnak, mi is így jártunk. Az urbánus legenda szerint, a rendőrök vagy régóta figyelték a helyszínt, vagy állampolgári bejelentésre érkeztek. Valószínű, hogy az utóbbi történhetett, mert a rendőrséggel együtt a helyszínen tartózkodott a Kékfény stábja is. Az intézkedés tárgyköréről most még pontos információkkal nem rendelkezünk, de a bűnelkövetőknek köze lehet akár drogkereskedelemhez, vagy lányok futtatásához is.

Amint a hivatalos információk befutnak, frissítjük anyagunkat.