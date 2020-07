Mi legyen a csomagolási hulladékkal?

Közel három hete e hasábokon keseregtem azon, hogy szeretett, családi vonalon megörökölt hűtőnk javíthatatlanul elromlott. Szintén családi vonalon érkezett a segítség, az új hűtő pedig a napokban meg is érkezett, behelyezése azonban nem volt épp gördülékeny. A lakás kicsi, a hűtő az adott keretekhez képest némileg nagy, így soklépcsős logisztikai művelet volt az elhelyezése. Ezúton is köszönet a lakóközösség türelméért. Már csak az a kérdés, hogy a felgyülemlett csomagolási hulladékkal mit is kezdjünk. Mint kiderült, e hulladék jelentős része a környezetre ártalmas anyag, így még a szelektív gyűjtőben sem elhelyezhető.

Vezető képünk illusztráció.