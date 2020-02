Mezőfalva közös dolgairól, tervekről, feladatokról volt szó

A költségvetési stabilitás jegyében állították össze az idei pénzügyi terveket – hallhattuk február 10-én Mezőfalva önkormányzatának éves rendes közmeg­hallgatását megelőző beszámolóban. A Kiss Kálmán Művelődési Ház színháztermében megtartott rendezvényen konstruktív és békés párbeszéd zajlott a falu közös dolgairól.

A közel 800 millió forintos idei költségvetési tervezetben a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak. Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere a pénzügyi beszámolóban elmondta, hogy a működési költségeket megpróbálták a minimálisra faragni, s ebben nagy segítség volt például az aprítékkazán üzemeltetése, vagy az energetikai fejlesztések realizálása.

A pénzügyi helyzet értékelésénél és a jövő irányainál szó esett több, a helyi közösséget érintő feladatról. Köztük a Piac téri szökőkút felújításáról, a selyemmajori volt tsz-lakások becsatornázási lehetőségéről és egyéb anyagi forrásokat igénylő beruházásokról.

A rövid költségvetési tájékoztató után a napirendi legnagyobb és a lakosságot is érintő témája a település környezeti állapota volt. Ebben a közüzemi szolgáltatások, a szelektív hulladékgyűjtés hamarosan bevezetésre kerülő módja, plusz egy kuka háztartásonként, valamint az illegális szemetelőkkel szembeni szigorúbb fellépés ígérete kapott hangsúlyt. A témához kapcsolódóan megtudtuk, hogy az idén is lesz Mezőfalván Teszedd-akció, továbbá, hogy kiemelt környezetszennyező jelenség Mezőfalván jelenleg nincs. Terítékre kerültek belterületi utak, járdák rendberakásának lehetőségei. A kátyúzásnál rugalmasabb tömőanyagok lesznek beépítve. Szőlőhegyen pedig a Pálinka és a Kettes soron, valamint a Venyimi úton lehetséges egy gréderezés. Szó esett a kutak bejelentésének decemberi határidejéről, a Rákóczi utcai játszótér felújításának állapotáról, a C típusú felnőtt kondipark elkészültéről és a fejlesztéseket lehetővé tevő Leader pályázatokról, illetve az önkormányzati anyagi hozzájárulásokról.

Szintén kiemelt figyelmet kapott az M8 tervezett nyomvonalának ismertetése és a falura gyakorolt hatása. A környezetet taglaló napirendi pontot az önkormányzati képviselők beszámolói követték, ezekben a kultúrán keresztül a sporton és a kommunikáción át egészen a közbiztonságig számos téma került reflektorfénybe. Talán az egyik legkiemelkedőbb közülük is a közösségi médiában fellelhető, önkormányzati munkát érintő kritikai megnyilvánulásokra adott reflexió. A képviselők szinte egyöntetűen kérték, hogy inkább a közös megoldások irányában mozduljanak el a problémák kezelésénél.

A harmadik napirendi pontban lakossági hozzászólásokkal teljesült a helyi demokratikus érdekérvényesítés. Varga Gyula első felszólalóként a temetőben lévő katonai sírok maga által megjavítani kívánt keresztjeihez kért régi háborús sisakot. Ferkel Ferenc a körforgó forgalomtechnikai megújítására, valamint a közbiztonság emeléséhez tett javaslatot. Südi László a II. világháborús emlékmű és az Árpád utca rendbetételét szorgalmazta. Danczi Gáborné a Szent István utcai világításhoz kért segítséget. Tóth Ferenc a lakókörnyezete kátyús, gödrös problémáira hívta fel a figyelmet. Takler István pedig az M8, és egy hulladékfeldolgozó szükségessége témában szólt hozzá.

A kérdések megválaszolása után Márok Csaba polgármester megköszönte a résztvevők békés és konstruktív hozzáállását.