Mert minden nap a miénk

Most, hogy szegényebbek lettünk egy tavasszal, mert a májusi ősz után egyből a júniusi nyárba csöppentünk, hitem szerint fölösleges búslakodnunk, mert egyrészt úgysincs annak hatása, másrészt pedig az esetleges búslakodás közben úgy röppenhet tova a nyár, hogy észre sem vesszük, és végeredményben még arról is lemaradunk. Ne kövessük el ezt a hibát! Gondoljunk arra, hogy itt vagyunk, élünk, érzünk, s minden ellenkező híreszteléssel szemben miénk minden nap, miénk: embereké, akik összetartozunk, egymásra utaltak vagyunk, egymásért élünk, még akkor is, amikor annak éppen az ellenkezőjét hisszük!

Vezető képünk illusztráció.