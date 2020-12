Mert a szeretet a legfontosabb, kicsiben és nagyban egyaránt

Nehéz időket élünk, a napjaink egészen másképp telnek, mint szeretnénk, s ahogy az évtizedek át kellemesen megszokottá vált. A járvány elleni hadakozás szinte mindent felülírt. Egyvalamivel nem kellett bajlódnia. A szív hangjai most is utat mutatnak azoknak, akiknek volt módjuk rá hallgatni.

Aki már egyszer is megkóstolta a jól sikerült színpadi előadások, fesztiválok, sportesemények, és egyéb rendezvények hangulatát, újból kívánni fogja azt az érzést, amikor a körülöttünk lévőkkel együtt fog el bennünket a produkció varázsa. Mivel egyelőre a gyakorlatban jobb és hatékonyabb módszert nem találtak a mai kor betegségének a leküzdésére, mint ezeknek a kellemes dolgoknak a nélkülözése, kénytelenek vagyunk azt tenni.

És mi legyen az év végi ünnepeinkkel?

Azokat pedig megtartjuk. Nyilván nem a megszokott tömeges léptékkel, hanem egymásra találva. Föl kell fedeznünk a családunk és barátaink körében felragyogó szeretetet. Meg fog erősíteni bennünket, és talán magunk is nehezen hisszük majd el, hogy milyen volt az, amikor ez kisebb lángon lobogott bennünk. Ezt már ki is próbálhattuk az elmúlt hét végén. Nyilván, az ennek kapcsán korábban az érintett korosztályok számára is nagy örömöt adó Mikulás-bulik nélkül teltek a megemlékezések. A tanintézetekben nem a korábbi karneválos körítéssel, de a lehetőség szerint megemlékeztek erről az ünnepről is. Ahol a vírus miatt otthon maradni kényszerültek, ott a futárok vitték magukkal a nagyon várt kincseket. Az érintettek környezetében ilyenkor sem ismertek lehetetlent. A szeretet szelíd kényszere nyomán az már csak egyértelművé vált, hogy meg kellett mutatni a kicsiknek, hogy a nagyszakállú kedvencünk, bármi áron eljuttatja a címzettekhez az ajándékokat.

Előszálláson is új a szokás ebben az évben

Ezen a településen Makovics Dávid volt egy új szokás egyik meghonosítója.

– Egy olyan polgárnak képzelem magamat, akit megérintett ennek az ünnepnek a szelleme, és jó néhány társammal együtt a Mikulás egyik segítőjének álltam a falunkban. Az adományunkat természetesen névtelenül adjuk tovább. Sokan csatlakoztunk a „Hagyj el egy Mikulás-csomagot” országos akcióhoz. A tervünk szerint jó néhány helyen hagytunk egy-egy ilyen ajándékot, és reméltük, hogy a megtalálónak szebbé tesszük a napját, és sok örömöt fogunk vele szerezni. Ezt rá is írtam a zacskóra, de egy kívánságom nekem is volt a megtalálóhoz! Azt kértem tőle, tegyen föl róla egy fotót a programot meghirdető Facebook-eseményhez! Sétáltam egyet a településünk központjában, és a forgalmasabb helyekre, de a játszótérre is raktam azokból.

Daruszentmiklóson is a szeretet dominál

Ez a kedves kis település is messze földön híres arról, hogy felejthetetlenül jó hangulatban tartják meg az ünnepeiket. A csillogásból itt is kevesebb jutott, a szeretetből és a gondoskodásból viszont a szokásoknak megfelelően kapott minden gyermeknek. A nagyok, az ovisok és az általános iskolások a napi programjuk közben kapták meg az ajándékaikat. A kicsikhez, a három évesnél fiatalabbakhoz a Mikulás helyi segítői igyekeztek. Az „útlevelük” természetesen csak a porták kapujáig volt érvényes. A kis csomagoknak a szülők egy alkalmas kosárkát, táskát, vagy ünnepi zacskót helyeztek el. A megtalálásuk ott is nagy örömöt szerzett az apróságoknak és a szüleiknek egyaránt.

Nagykarácsonyban is minden más most

Az iskolába zavartalanul megérkezett a Mikulás. Az Örökzöld óvoda a járvány miatt zárva volt. Ami azért is nagyon sajnálatos, mert Horváthné Támer Ilona az intézmény vezetője már jó előre felkészült arra, hogy a visszatérő gyerekeket milyen kedves meglepetéssel várják. Meg volt komponálva a kis ünnepség. A vírushelyzet itt is felülírta a gondos terveket, de mint már hivatkoztunk a Mikulás alaposságára, az itteni óvodásokhoz is eljutottak a közösség ajándékcsomagjai. Czeiner János, az óvoda gondnoka örömmel vágott neki a feladatnak_

– Az idén sajnos így alakult, hogy a gyerekek nem jöhettek az óvodába. Biztos, hogy szeretnek itt játszani, de a Mikulással is szívesen találkoztak volna. Én „csak” a segítője lettem, nem is vettem magamra a díszes ruháját, amikor a kis csomagokkal körbejártam a falunkat. Jó érzés volt örömöt okozni nekik!

Szomorúbbak lesznek az idei további ünnepeink? Remélhetően semmiképp. Rajtunk múlik. Közösen most annyit tehetünk mindannyiunk érdekében, hogy otthon maradunk, és bár fájni fog a szívünk miatta, de békében kivárjuk a nagy bulik idejét. Remélhetőleg még jobban egymásra találunk!