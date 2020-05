Mérleg: mindössze hat szabálysértés történt

Véget ért szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága által május 12. és 14. közé meghirdetett Zebra-terv akció Dunaújvárosban, ahol két napig tesztelték az autósokat és a gyalogosokat azzal kapcsolatban, miként tartják be a gyalogos-átkelőhelyeken a közlekedési szabályokat.

Az akció lényege alapjában véve az, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívja fel a figyelmet.

A Zebra-terv kétnapos akciója a Vasmű út, Kossuth Lajos utca és a Dózsa György út, Semmelweis utca találkozásánál lévő zebráknál zajlott le. (Kiemelt kockázatú gyalogos-átkelőhelyek.)

Németh Miklós rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője értékelte lapunknak az akció tapasztalatait:

– A két nap alatt mindössze hat szabálysértéssel találkoztunk, ez nagyon alacsony szám, és nagy előrelépés az elmúlt évekhez viszonyítva. Ez még akkor is igaz, hogy valószínűleg a koronavírus-járvány miatt a forgalom a szokottnál gyérebb volt. Azt a következtetést azonban mindenképpen levonhatjuk, hogy a közlekedésben részt vevők jogkövető magatartást mutattak, figyeltek egymásra. Tehát nagyon pozitívak a tapasztalataink. Most abban reménykedünk, hogy ez nem azért történt, mert a gyalogosok, a járművezetők számítottak az ellenőrzésre, a jelenlétünkre, hanem azért, mert fegyelmezettek. Bízunk benne, hogy ez így marad a jövőben is.

Sikeresnek mondható az Országos Rendőr-főkapitányság kezdeményezése, hiszen az ország minden megyéje bekapcsolódott az akcióba.