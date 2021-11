Merjünk segítséget kérni!

November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, 1999-ben emelte az ENSZ nemzetközivé, hogy felhívja a figyelmet a téma fontosságára.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány módszerével próbál túlélni Karácsony Gergely

Sajnos nap mint nap követnek el erőszakot a nőkkel szemben világszerte, és sok esetben az ügy rejtve marad, legfőképpen, ha családon belül történik. Ennek oka lehet az, hogy a bántalmazott nem mer segítséget kérni, fél a következményektől, nem tudja, kihez lehet fordulni, nem akar rosszat a bántalmazónak, szégyelli magát, de az is előfordul, hogy ilyen környezetben nevelkedett és „természetesnek” véli a mérgező környezetet. Nem csak testi bántalmazásról lehet szó, családon belüli erőszaknak számít az is, ha folyamatosan megalázzák a családtagot, ezek a lelki sérülések pedig a gyermeket is érinthetik.

– Akkor tud a rendőrség beavatkozni, segíteni, ha tudomásunkra jut az ügy, ha az áldozat felismeri, hogy bántalmazó családban él, és próbál tenni azért, hogy kikerüljön abból a közegből. Sokszor tapasztaljuk, hogy adott esetben nem is a bántalmazott, hanem egy kívülálló harmadik személy tesz bejelentést – mondta lapunknak Kiss Dénes rend­őr őrnagy, a helyi kapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője. Példaként említette azt az esetet, amikor egy hölgyet bántalmazott a párja, kórházba került, és aztán az orvos hivatalból jelentette az ügyet. Ám a rendőrségi jegyzőkönyvbe a nő már azt mondta, biztos félreértés történt, nem is bántalmazták, csak elesett a lépcsőházban. Ilyenkor nem igazán lehet segíteni, ha szemtanú sem volt, akkor látencia marad a családon belüli erőszak.

Ha a sértett él a jogával, és vallomást tesz családon belüli erőszakért, akkor egy 2009-es törvény lehetőséget ad a távoltartási végzésre. Ezt ideiglenesen 72 órára rendelheti el a rendőrség, közben a bíróság gyorsított eljárás keretében hozhat megelőző távoltartási végzést, akár 60 napra. Ez kifejezetten a hozzátartozói viszonyokra vonatkozik, házaspárra, szülőkre, gyermekekre, testvérekre.

– A családon belüli erőszak nem csak pároknál jelentkezik, több olyan precedens is volt már a munkánk során, amikor a felnőtt gyermek bántotta az idős szülőjét, mert nem kapott tőle pénzt, és bizony unoka ellen is hoztunk már meg ideiglenes távoltartási határozatot, hogy ne bántsa a nagyszülőjét – sorolta Kiss Dénes. Ha megtörténik a feljelentés, akkor elindul a rendőrségi eljárás, amelyben az érintett feleket meghallgatják, a bántalmazót előállítják. Ha a bántalmazó megszegi a távoltartási végzést, annak újabb következménye lesz, a bíróság akár elzárással is büntetheti.

Erre volt is példa már városunkban. Egy péntek délután kapta a rendőrség a bejelentést családon belüli erőszakról. Egyértelmű sérülések voltak a hölgyön, kiderült, hogy nem ez volt az első eset, hogy párja bántalmazta. Meg is hozták az ideiglenes távoltartási határozatot, ám a férfi aznap este visszament a nőhöz, aki bejelentést tett, de mire kiértek a rendőrök, a férfi elment. A rend­őrök vártak a helyszín közelében, a férfi pedig 10-15 perc múlva vissza is ment a nő lakásába. Akkor már tetten érték, és őrizetbe vették.

– A családon belüli erőszak statisztikáját illetően Dunaújváros nem kirívó település. Idén is hoztunk már ideiglenes távoltartási határozatot, de volt olyan évünk, amikor az ideinél jóval több bejelentés történt – vázolta Kiss Dénes. Néhány hete történt az, amikor egy hölgyet a lépcsőház előtt keresett fel a volt párja. Vita alakult ki, a férfi tört-zúzott. A nő a közeli munkahelyére menekült, kolléganője hívta a rendőrséget. A férfi elment, de visszajött kocsival a helyszínre, kiderült, hogy még ittas is volt. A nő elmondta, hogy korábban élettársi viszonyban voltak, de egy hónapja elhagyta a férfit, mert otthon is bántalmazta, mutatta a rendőröknek a zúzódásairól készült képeket a telefonján.

– Az a legfontosabb, hogy tudják az érintettek, igenis van megoldás a problémára. Egy életünk van, legyen önbecsülésük, és merjenek segítséget kérni, merjenek kilépni egy bántalmazó közegből. Bármikor kérhetik a rendőrség segítségét a 112-es vagy a 107-es segélykérő telefonszámokon – hangsúlyozta Kiss Dénes. Mint mondta, arra is van megoldás, ha valaki kihagyná a rendőrséget. Helyben az Útkeresés Segítő Szolgálat tud segítséget nyújtani a családoknak. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatnak is van ingyenesen hívható zöldszáma, ahol még jogi tanácsot is tudnak adni, illetve titkos menedékházat is üzemeltetnek (bantalmazas.hu). Segítségért lehet fordulni a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen szervezethez (nane.hu) is.