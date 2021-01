Mennyit költenek a politikusok az interneten?

Cikkünkben megpróbáljuk feltárni, hogy egyes politikusokra mennyi pénzt költenek el a nagy közösségi portálon a pártok, szervezetek, adott esetben maguk a politikusok, hogy ott saját(nak vélt) gondolataikat kifejező posztjaikat promotálják. Megnéztük a bő egyéves adatokat és a legfrissebbeket is.

A számok a Facebook Ad Library oldaláról valók, hitelesnek tekinthetőek tehát, és fontos megjegyezni, hogy bárki számára elérhetőek. Kezdjük talán Orbán Viktor miniszterelnökkel. Elmondható, hogy az ő hivatalos oldalán sok poszt jelenik meg, ezek promotálására viszont nem költöttek egy forintot sem. Közel egymillióan kedvelik az oldalát.

Jöjjön Gyurcsány Ferenc hivatalos oldala. Ezt 265 ezren kedvelik, de itt a költött összegek már eltérnek a nullától: 2019. március 28. és 2021. január 8-a között közel 15 millió forintot költöttek.

Ne is menjünk messzire, lássuk Gyurcsány Ferenc feleségének, Dobrev Klárának a hivatalos oldalát. Ezt 84 ezren kedvelik, és a fent említett, több hónapot átölelő időszakban majdnem 39 millió forintot költöttek reklámozásra. És ha már ez az emelet, akkor nézzük meg Karácsony Gergelyt is, akit szintén mint a baloldali hatosfogat lehetséges miniszterelnök-jelöltjét emlegetnek. Az ő oldalát 260 ezren követik, és az ominózus időszakban közel 31 millió forintot szántak az oldal posztjainak kiemelésére.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az állandóan beszélő Jobbik-elnök, Jakab Péter hogy áll ezen a fronton. Oldalának 187 ezer lájkolója van, és több mint 8 millió forintot költött már ezen a felületen a Jobbik.

De jöjjünk kicsit haza. Pintér Tamás polgármester hivatalos oldalán 2019. március 28-a óta közel 140 ezer forintot költöttek el idén január 8-ig. Kálló Gergely országgyűlési képviselő hivatalos oldalán ez a szám csaknem másfél millió forint, az oldalát lájkolók száma az ötezerhez közelít.

Fontos megjegyezni, hogy a finanszírozó nem mindig ugyanaz, általában a politikusok pártjai, azok frakciói vannak feltüntetve, mint a hirdetések finanszírozói. Dobrev Kláránál például a fent említett 39 millió forintból 26 milliót a DK Delegation of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament jegyez az Ad Library alkalmazás szerint. Amíg például Kálló Gergely oldala esetében pedig egy részt maga a politikus fizetett meg a közösségi portálnak. Igazából az lesz érdekes újítás a Facebookon, ha lesz majd nem tetszikelési lehetőség is, mert ez még nincsen.

Ezek persze csak számok, de azért beszédesek, hogy ki mennyit és milyen haszonnal költ arra, hogy a közösségi portál tele legyen vele és az éppen aktuális mondanivalójával…