Mementót állítanak

Április közepére tehető, amikor a DVG Zrt. munkatársai kivágták a Vasmű úti egykor emblematikus platánsor egyik utolsó fáját. Rohonczi ROHO István képzőművész társaival nem tudott belenyugodni, hogy nyom nélkül eltűnik a városkép ezen meghatározó része, és szerettek volna emléket állítani neki.

Az ötlet az volt, hogy Móder Rezső Munkácsy-díjas alkotó tervei alapján ennek a fának a törzséből és az ágaiból szoborkompozíció, új köztéri alkotások készüljenek. Mivel a Munkácsy-díjas alkotó egy sztrókot követően a munkára már nem képes, barátai vállalták, hogy ők elkészítik a műveket.

Alig egy héttel azután, hogy elkezdték a munkát, már az utolsó fázisról számolhatunk be. A fák plasztikai kialakítása véget ért.

A tegnapi napon Móder Rezsó – akinek tulajdonképpen meghosszabbított keze volt Rohonczi ROHO István, Nemes Ferenc „Mityenka”, Nyitrai Mihály és Molnár János – most saját kezével is hozzájárult az alkotás létrejöttéhez, a jellegzetes „móderi motívumokat” ő maga festette ki.

A négy különálló plasztika közül három kerül a Sándor Frigyes zeneiskola melletti parkba, egy pedig – amit Nemes Ferenc „Mityenka” formált – a Vasmű útra, mintegy mementóként, Mezei Zsolt alpolgármester kérésére oda, ahol eredetileg is állt a fa. Stílusosan az avató ceremóniát október elsejére, a zenei világnapra időzítették. Már azt is lehet tudni,hogy a zeneiskola mellett nem csak önmagában fog állni a szoborkompozíció, Koós-Balázs Eszter ötlete alapján egy kovácsoltvas kapu is kerül oda, amire az intézmény végzős növendékei rázárhatják azt a lakatot, amibe a nevüket gravírozták. Így aztán jól szervesülhetnek egymással az alkotások, hiszen Móder Rezsőnek is vannak zenei munkái, a zenéhez kötődő alkotásai.

Rohonczi ROHO István fontosnak tartotta hangsúlyozni, ezek az alkotások nem lesznek túl tartósak, mivel a platán alapvetően nem egy kemény fa, ezért a belőle készült faragások nem valók kültérre. Még alapos kezelés után sem valószínű, hogy tíz éven át állja az időjárás viszontagságait, víztartalma miatt viszonylag hamar megtámadják a gombák. Úgyhogy öt-hat év múlva újratervezés várható.