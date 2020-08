Meleg ételt is kaptak

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány Hajléktalan Ellátó Centrumában minden évben ilyenkor meleg étellel vendégelik meg az ellátottakat, de idén Varga Éva, a Pannon Polgárőrség titkára jelezte, hogy ők is szeretnének részt venni ebben az akcióban.

Így az ő felajánlásuk révén augusztus 20-án délelőtt a szálló udvarán két hatalmas bográcsban rotyogott a pörkölt. Államalapításunk ünnepén Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket Pintér Tamás polgármester nevében is. Elmondta, ahogyan a városi eseményen is, hogy különleges az idei helyzet, nem így tervezte sem a város, sem az ország, sem a világ, de így is méltóképpen kell megünnepelni ezt az alkalmat. Köszönetet mondott a dolgozóknak és a szállón lakóknak is az elmúlt időszakban tanúsított fegyelmezett hozzáállásukért.

Kovács István görögkatolikus parókus mondott beszédet, áldotta meg az ünnepi kenyeret, és a jelenlévőket is külön-külön. Háláját fejezte ki többek között azért, mert vannak emberek, akik tudnak, és legfőképpen akarnak gondoskodni a másik emberről. Ady Endrét idézte: Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul. Átölelt az Isten.

A kenyeret ezúttal is a Széchenyi Pékség biztosította. Ők minden nap jelen vannak a hajléktalanszálló életében, hiszen minden nap adományoznak számukra kenyeret. A polgárőrökkel is nagyon szoros együttműködést ápol a szálló a hétköznapokban is. Az operatív teendőket az alapítvány részéről Dudás Tibor végezte, ő volt a beszerző, és a szakács is egy személyben.

Először a Kandó Kálmán téri intézményben kezdték meg az étel kiosztását, majd ami megmaradt, azt átvitték a Papírgyári úti szállóra, így az ottani hajléktalanoknak is jutott belőle bőven.