Megváltozott feladatok

Somogyi Balázs Perkáta polgármestere a település honlapján ír az aktuális eseményekről, információkról:

A héten sok közalkalmazottunk a saját munkája mellett teljesen más munkaköröket, teljesen más feladatokat látott el. A múlt heti és az e heti értekezleteket következő feladatkiosztásaimat követően a Perkátai Szociális Központ jövő hétfőtől már nemcsak az eddigi 65 főnek, hanem az összes szociális étkeztetettnek kiszállítja az ételt, közel 110 főnek. Emellett az intézmény vezetőjének a feladata a 70 éven felüli nem ellátott személyek rendszeres felkeresésében és élelmiszer- és gyógyszervásárlásában részt vevő önkéntesek koordiánálása. Ezen a hétvégén indul a program, amelyben elsőre közel 20 helyi idős és mozgásképtelen embert látogatnak meg az önkéntesek, a későbbiekben heti két alkalommal, az önkénteseknél polgármesteri igazolás lesz. A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodája vezetője felügyeli a maszkok készítését, amelyben célunk minden perkátai polgárnak egy saját készítésű maszkot adni. Az intézmény egyik dajkája vállalta az egészségügyi intézmény munka- és védőruháinak biztosítását, mosását. A maszkok készítésében a szociális intézmény és az iskola dolgozói is részt vesznek, illetve több helyi önkéntes is. A Polgármesteri Hivatalban van a beszerzések szervezése, amelynek keretében tegnap 1.000 maszkot és 2.000 gumikesztyűt tudtunk rendelni, amely jövő hét közepére érkezik meg. Az általános információ, hogy az első rohamot követő hiány után a védőfelszerelésekből lesz elég készlet jövő héten. A gyógyszerész Úr munkájával – és az egyik önkormányzati képviselőnk jelentős segítségével – el van látva az egészségügyi intézményünk kézfertőtlenítővel, a patikában a lakosság is tud korlátozottan abból vásárolni. A Faluüzemeltetés a mai napon már a közterületek hypooldatos fertőtlenítését is végezte, elsősorban a közintézmények (rendelő, patika, óvoda, szociális intézmény, hivatal) előtti járdafelületeken és korlátokon. Köszönjük mindenki felajánlott segítséget!

Forrás: perkata.hu