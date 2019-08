Szerdától megváltozik a forgalmi rend a parkolóépítés miatt

A kivitelező DVG Zrt. tájékoztatása alapján, a Gábor Áron utcában a parkolók II. ütemének kivitelezése miatt az alábbi forgalmi változások várhatóak:

Lezárják a Gábor Áron utcát, a Bercsényi M. utcától a Gábor Áron utca 13-ig.

A Gábor Áron utcában az Esze Tamás utcától a Bólyai István utcáig megmarad az egyirányú forgalmi rend, a Bólyai István utcától a Gábor Áron utca 13-ig kétirányú gépjármű közlekedés lesz megengedett a parkolók II. ütemének építése alatt.

A Bólyai István utca továbbra is egyirányú lesz a Gábor Áron utcától a Vörösmarty Mihály utca felé.

A Vörösmarty Mihály utca forgalma is egyirányú marad az Esze Tamás utcától a Bercsényi Miklós utca felé.

Mellékelek egy vázlatot is a tervezett változtatásokról.

A forgalmi rend változások kiépítését a holnapi napon – 2019. augusztus 14-én – kezdik meg.