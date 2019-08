Megújult városhoz, megújult parkolási szokásokat kérünk

A Modern Városok Programjában az utóbbi hónapokban komoly változásokon ment át Dunaújváros, és még most is több területen folyik a munka, a többi között a Vasmű út teljes felújítása, aminek elkészülte után új arculata lesz a belvárosnak.

Többször elgondolkodtam azon, hogyan élünk majd az új lehetőségekkel. Jómagam azt is várom a belvárosi felújításoktól, hogy fegyelmezettebbek lesznek a dunaújvárosiak parkolási szokásai. Mert azt talán senki sem vonja kétségbe, ezen a téren a dunaújvárosiak a legfegyelmezetlenebbek közé tartoznak az országban. Tapasztalataim szerint itt aztán nem számít szabály, tábla, járda, park, füvesített terület, mindenki ott áll meg, ahol éppen kedve tartja. Mindennapos volt a Vasmű úton, hogy az emberek például az Őspatika előtt, szinte a gyógyszertár bejárati ajtajában álltak meg, de az sem volt ritka látvány, amikor a Vasmű úti egyik pékség előtt kiteszik az emberek az elakadást jelzőt, majd vidáman vásárolnak, nem kis forgalmi dugót okozva, sőt láttam már távolsági buszjáratot is hasonlóan cselekedni. Az szinte természetes, hogy a forgalomtól elzárt terültek semmit sem számítanak Dunaújvárosban, gond nélkül parkolnak ezeken a részeken az autósainak, balesetveszélyessé téve ezzel a közlekedést.

De vannak nagy trükközők is. Sokan gondolják, hogy a lépcsőházuk előtti parkolóhely az övék, pedig ez nem így van. Vannak, akik kukával torlaszolják el a parkolót, mert szerintük oda csak ők állhatnak, de láttam már olyat is, amikor valaki öntörvényűen felfestette a rendszámát az aszfaltra, ezzel is biztosítva magának – az általa jogosnak tartott parkolási lehetőséget. A legnagyobb tévedésben azok a személyek vannak, akik mozgásában korlátozott fogyatékos személy parkolási igazolvánnyal rendelkeznek. Ugyanis láthattunk arra is példát, hogy kis fémtáblákat helyeznek el a közlekedési táblán, természetesen a saját rendszámukkal ellátva, és ha valaki odaáll, joggal, mert neki is van igazolványa, már meg is van a balhé. A „mozgássérült” igazolvánnyal rendelkezőknek is el kell fogadniuk, hogy a parkoló nem névre szól, bárki, akinek ilyen igazolványa van, használhatja ezt a parkolási lehetőséget.

Tudomásul kellene venniük az autósoknak, hogy a KRESZ szabályai egyértelműen fogalmaznak – igencsak alaposan – a parkolást, a megállást, a várakozást illetően. Táblák hívják fel a figyelmet arra, hol, mit szabad és mit nem. (Dunaújvárosban talán azért is olyan „bátrak” az autósok, mert díjtalan a parkolás, és ezt sokan úgy értelmezik, hogy szabad a gazda, de ez természetesen egyáltalán nem így van.)

Persze, mivel magam is vezetek, tudom, időnként, főleg a belvárosban nehéz parkolóhelyet találni, de ez a helyzet senkit sem jogosít fel arra, hogy szabálytalanul parkoljon. Az önkormányzat az utóbbi időben a város több pontján is növelte a parkolóhelyek számát, a Vasmű út felújítása után ott is javulni fog majd a helyzet. De, hogy normalizálódjon, ahhoz a parkolóhelyek számának növelésén kívül valami mást is kellene tenni. A leginkább célra vezető megoldás ez esetben a büntetés, az autó elszállítása lenne. Ez már a világ annyi pontján, Magyarországon is több helyen bevált. De nem jelképes öt-tízezer forintos büntetésekről lenne szó. Ha valakinek tiltott parkolás miatt elszállítják az autóját, az fizessen, mint a katonatiszt, akár több százezer forintot is. Kanadában háromezer dollárért, egy átlagos havi fizetésért kapja vissza a renitens az autóját – nem is parkol senki sem tilosban.

Mindezek a gondolatsorok csak azért jutottak eszembe, mert a közeljövőben átadandó, megszépült belvárosunkat ne csúfítsuk el, parkokban, járdán várakozó autókkal.