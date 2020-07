Megújítják, frissítik a városban lévő defibrillátorok térképét

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Magyar Vöröskereszt Dunaújváros Területi Szervezete, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány és a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség frissítette a korábban kiadott, a Dunaújvárosban elérhető életmentő defibrillátor készülékeket felvonultató hivatalos térképet.

Dunaújváros

Több évvel ezelőtt a Carissa Kupa jótékonysági célja az volt, hogy az adakozásból összegyűjtött pénzből egy defibrillátor készüléket vásárolhassanak, ám az 1,6 millió forintból kettőre nyílt lehetőség. Elindult egy program, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon kevés ilyen készülék van a városban. Azután kiderült, hogy meglehetősen sok. Így készült az első térkép. Most a második szakaszához érkezett a virtuális tábla, most a grafikai munkálatok következnek.

Frissítik a Dunaújvárosban elérhető defibrillátor készülékek listáját

Még augusztus 5-ig folyamatosan várják azon intézmények, szervezetek, cégek jelentkezését, amelyek ugyan már rendelkeznek ilyen készülékkel Dunaújváros közigazgatási területén, de még nem szerepelnek ezen a térképen és a térképlistán. Bejelenteni a [email protected] és [email protected] e-mail-címen lehet vagy a +36-70/933-8511 és a +36-70/616-5941 telefonszámon lehet!

A jelzések nyomán kiegészítik a hivatalos listát. A megújuló térkép megtalálható lesz Dunaújváros hivatalos weboldalán (dunaujvaros.hu) és a város több forgalmasabb pontján is, többek között az 1-es számú posta előtt is. Ennek felállítása már nincs is olyan nagyon messze a jövőben, ugyanis a defibrillátor térkép acélszerkezete elkészült, amelyet hamarosan ki is helyeznek a nagypostával szembeni területen.