Megszűnt a 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza.

Új szakasz, új intézkedések – Életbe lépett a járványügyi készültség

Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. A sikeres védekezés annak is köszönhető, hogy a különleges jogrend adta lehetőséggel élve a kormány és az Operatív Törzs időben, gyorsan és jó döntéseket hozott, a magyar emberek pedig együttműködőek voltak, betartották a szabályokat és az ajánlásokat. A járvány első szakasza lecsengőben van, fokozatosan csökken az új fertőzöttek és az aktív fertőzöttek száma is. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van. Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a kézmosásra, és ha valaki a koronavírus-fertőzés tüneteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát.

A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt. Az élelmiszerüzletek, patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat.

A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is.

A vendéglátó üzlet benti részeiben – ahol a vendégek is tartózkodnak – a dolgozóknak maszkban, vagy maszkot helyettesítő eszközben kell lenniük.

Az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, mozik, színházak, uszodák, fürdők stb. korlátozás nélkül nyitva lehetnek.

Az ingyenes parkolást július 1-ig biztosítja a kormány valamennyi településen.

500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható.

Újraindultak az egészségügyi ellátások.

Már látogathatóak azok a szociális intézményekben (pl. idősotthonokban) élők, akik nincsenek elkülönítve koronavírus-fertőzés miatt.

A kórházakban sincs már érvényben a látogatási tilalom, az csak a koronavírus-fertőzéssel érintett osztályokon marad életben.

Több a magyar családokat és a gazdaság talpra állását segítő átmeneti intézkedés életben marad. Pl. az év végig életben marad a hitelmoratórium.

A járványügyi készültség alatt is működik az Operatív Törzs, és szükség esetén járványügyi bevetési egységet rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét.

A bármely országból Magyarországra hazatérő magyar állampolgárok immár hatósági házi karantén elrendelése nélkül beutazhatnak.

Megszűnt az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi dolgozók, a katonák, a kormánytisztviselők kutazási tilalma.

Ha valaki külföldre utazik, akkor javasoljuk, hogy tájékozódjon a konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon a célországban aktuális járványügyi helyzetről és utazási korlátozásokról.

https://koronavirus.gov.hu/korlatozasok