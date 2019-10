Megszépült a város főutcája, a Vasmű út

Kedden délelőtt ünnepélyes keretek között adták át a Vasmű út megújult belvárosi szakaszát. A szónokok az utóbb évtized városépítő munkáját is méltatták.

Az ünnepélyes esemény résztvevői kedden délelőtt közösen vonultak át a városházáról az átadó helyszínére, a Vasmű út 31. szám előtti területre.

A résztvevők: dr. Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térségének ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa, Cserna Gábor, Dunaújváros MJV polgármestere, Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kovács Judit, a DVG Zrt. igazgatóságának tagja és a kivitelezői konzorcium nevében Varga Róbert.

Fónagy János egy kis múltidézéssel kezdett:

– Először 1954-ben jártam Dunaújvárosban, majd munkám során többször is, hiszen az Ózdi Kohászati Műveknél dolgoztam. Dunaújváros mindig is fontos ipari központ volt, de az utóbbi kilenc év fejlesztéseinek köszönhetően igazi, európai léptékű várossá érett. A város főútjának megújítása közel 1 milliárd forintba került – mindez a kormány támogatásából valósult meg. Magyarország kormánya a város mellett áll és támogatja további fejlesztési elképzeléseit.

Az államtitkár után Cserna Gábor polgármester mondta el ünnepi köszöntőjét:

– A város életében fontos eseménynek tartom ezen átadó ünnepséget, hiszen sok évtizedes vágyunk volt, hogy a város főutcája végre új külsőt kapjon. Az előző ciklus egyik emblematikus fejlesztése a Városháza tér rekonstrukciója volt, ezt a kezdetek óta a magukénak érzik a helyi polgárok, bízom abban, hogy a Vasmű úttal is így történik majd. Visszatérve a kezdetekre: emlékszem, hogy anno 2010-ben közel 18 milliárdos adóssággal küzdő városi kasszát vettünk át. Mindezt a kormány 2013-ban átvállalta, és azt mondta, a tehetséges önkormányzatok most már kötöttségek nélkül élhetnek a fejlesztési lehetőségekkel. Úgy vélem, a jelenlegi városvezetés sokat tett ennek érdekében, hiszen csak az elmúlt öt évben 53 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a városba. Mindezt az itt élő közösség javára használtuk fel. A Vasmű út mellett, a napokban a teljes egészében megújult Fabó Éva Sportuszodát is átadtuk, ezt a városépítő munkát szeretnénk folytatni a jövőben is.