Megrongált kerítés, összetört kapuk

A közelmúltban ismeretlen tettesek megrongálták a Lorántffy középiskola udvarán található népszerű műfüves sportpályát, a helyi kispályás labdarúgás egyik központjának számító DLSZ Arénát, amelyet azóta egy támogatói felajánlásnak köszönhetően rendbe hoztak.

A történtekről a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, Petrás Gábor számolt be lapunknak:

– Megdöbbenve fogadtuk a hírt, hogy valakik jelentős anyagi károkat okozva megrongálták a sportpályát. A bejárás után kiderül, hogy több helyen, felszaggatták az acélháló-kerítést, több helyen megtörték a kapuk vasszerkezetét, és kárt tettek a hálókban is. Annak érdekében, hogy a kispályás mérkőzéseknek helyet adó DLSZ Arénát használni lehessen, régi partnerünkhöz, támogatónkhoz, a Makai Gábor vezette Inox-Csőszer Kft.-hez fordultunk. Ezúton is köszönet illeti őket, mert szinte azonnal a segítségünkre siettek, és amit lehetett, kijavítottak, szakszerűen felújítottak. Rendbe hozták a kerítést, a hálókat és kapukat is. Bár most a járványhelyzet miatt lezártuk az arénát, bízom benne, hogy hamarosan visszatérhetnek a pályára a csapatok.

A játékosok biztonsága érdekében világítást adó lámpaoszlopokat, valamint a kerítést tartó gerendákat új, 5 milliméter vastagságú szivaccsal burkoljuk majd be, csökkentve ezáltal a sérülésveszélyt. A tervek között szerepel, hogy felfrissítjük a pálya műfüves borítását, távolabbi célunk, hogy a lelakott szomszédos teniszpálya helyett egy másik műfüves pályát és egy kültéri edzőparkot alakítanánk ki – mondta el lapunknak Petrás Gábor, akit a félbemaradt bajnokságokról is kérdeztünk: – Az UEFA és az MLSZ lépéseit követjük mi is, amint kialakul egy egységes álláspont, mi is döntünk a bajnokságok további menetéről.

A felújítás kapcsán megkerestük Makai Gábort is, aki felidézte a DLSZ Aréna 2018-as teljes körű rekonstrukciójában is szerepet vállaltak, így a rongálás után is szívesen nyújtottak segítséget, amelynek keretében főként lakatosmunkákat végeztek el a cég szakemberei.