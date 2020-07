Megnyitják az élményfürdő két medencéjét

A polgármester elmondta, hogy a nagy külső medence és a gyermekmedence lesz használható szerda reggeltől a nagyközönség számára. A fürdő üzemeltetését a DVG Zrt. végzi, a cég munkatársainak Pintér Tamás megköszönte, hogy rendbe rakták a területet. A nyitáshoz szükséges engedélyeket beszerezték, a medencéket pedig feltöltötték vízzel.

A részletes tudnivalókról már Mezei Zsolt alpolgármester számolt be. Szavai szerint az élményfürdő külső nagy medencéjében reggel fél héttől két órán át az úszni vágyókat várják. Ebben az idősávban ki lesznek feszítve a sáv­elválasztók és uszodai úszóbérlettel és a kétórás úszójeggyel lehet igénybe venni a medencét.

A bejutás a Fabó Éva Sport­uszodából történik, ott kell megváltani a jegyeket, és az uszoda kinti, jelenleg lezárt medencéje mellett elhaladva lehet eljutni az élményfürdő kerítéséhez, ahol diákmunkások kérik majd el a jegyeket, és felügyelik a szabályos beléptetést a fürdő területére. Reggel kilenc órakor megszüntetik az úszósávokat, és átadják a terepet a fürdőzőknek. A terület este nyolc óráig tart nyitva minden nap.

Augusztus 1-ig a jegyárak tartalmazzák a csúszdák használatának díját is. Az alpolgármester kiemelte, hogy maximum 500 fő tartózkodhat egyszerre a területen, ezt a jegypénztárnál számolják, ellenőrzik.

A koronavírus-járvány elleni, hatályban lévő intézkedések értelmében nem tartózkodhatnak ötszáznál többen a fürdő területén.

Miért nem nyitják ki az egészet?

Ezt nem nagyon értettük. Elvikben a koronavírus miatt, ahogy a polgármester mondta. Az összefüggést mi nem látjuk, hiszen a veszélyhelyzetet a kormány jó ideje feloldotta, a fürdők üzemelhetnek kint is, bent is, ahogy teszi ezt az uszoda is. Hol a nagyközönség, hol gyerekek, sportolók használják azt. Az élményfürdő belső tereit meg állítólag munkások. Csem­péznek, csempézgetnek…