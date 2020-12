Meglepetés várta az ablakvadászokat

Az idei évben különösen népszerűvé vált adventi ablakvadászat elnevezésű kezdeményezés számos környékbeli településen, így a többi között Rácalmáson is sikerrel zajlik. A sétálós-keresgélős játék lényege, hogy december 1-től 24-ig, minden nap délutánján ünnepi díszbe öltözik a város egy-egy házának utcára néző, számmal ellátott ablaka.

Hogy mégse kelljen nap mint nap az egész várost körbejárni, a helyi könyvtár és a művelődési ház Facebook-oldalán minden helyszínhez rövid, talányos segítséget nyújt az eredményes vadászathoz. Az aktuális instrukció így szólt:

„Az utcám egy tavaszi virág, amelynek háza egy játszótér közelében áll.

Ma mindenképpen gyere ám, mert megeshet, hogy egy Télapó vár.”

Ebből már nem volt nehéz kitalálni, hogy a Jázmin utcai játszótérről lehet szó.

A tegnapi nap pedig nemcsak advent második vasárnapja volt, hanem a Mikulás napja is, így történhetett, hogy a hatodik ablak valóban egy igazi Mikulást is rejtett. A kedves házigazdák frissen sült forró gesztenyével, teával, forralt borral várták a szerencsés ablakvadászokat. A gyerekek természetesen a Mikulás bácsi puttonyából válogathattak a finomságok között. A hangulat családias volt, mint ahogyan az a rácalmási rendezvényeken már megszokott.

Így a járványügyi szabályok megtartása mellett is sikerült egy kis vidámságot csempészni a környéken lakó kisgyermekes családok délutánjába.