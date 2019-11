Az influenza vírusok által okozott, ragályos légúti megbetegedés. Még napjainkban is viszonylag rövid idő alatt igen nagyszámú megbetegedést, vagy világjárványokat képes okozni.

Influenza megbetegedések általában késő ősztől tavaszig jelentkeznek. Az influenza cseppfertőzéssel terjed, köhögés, tüsszentés közben a levegőbe kerülő, szemmel alig, vagy nem látható légúti váladékcseppek útján. Néhány napos (általában 2-3 nap) lappangási idő után hirtelen magas lázzal, izomfájdalommal, elesettséggel kezdődik. Legjellemzőbb tünetei a láz, a fejfájás, izületi- izomfájdalom, torokfájdalom, rossz közérzet, általános levertség, köhögés, de jelentkezhet nehézlégzés is. Szövődménymentes esetekben egy hét alatt lezajlik. Ugyanakkor súlyos, szövődményes, kórházi kezelést, gépi lélegeztetést igénylő esetek is előfordulhatnak. A leggyakoribb szövődmény a tüdőgyulladás, amely nagyon súlyos formában is jelentkezhet. Gyakrabban lépnek fel szövődmények (hörghurut, tüdőgyulladás, középfül-gyulladás, arc- és homloküreg-gyulladás) a krónikus alapbetegségben (mint például szív- és érrendszeri, légzőszervi, anyagcsere, máj, vesebetegség, stb.), az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedőknél, leromlott egészségi állapotú betegeknél, az időseknél és a legfiatalabbak körében.

Megkezdte működését az influenza-figyelőszolgálat. Hazánkban minden évben az év 40. hetétől a következő év 20. hetéig influenza figyelőszolgálat működik az influenza vírusok és az influenzaszerű megbetegedések jelenlétének, elterjedtségének folyamatos figyelésére. A figyelőszolgálatba felkért háziorvosok ebben az időszakban gyűjtik és hétről-hétre jelentik az influenzaszerű megbetegedések és a betegforgalomra vonatkozó csoportos adatok számát. Közülük kiválasztott háziorvosok az influenzás panaszokkal hozzájuk forduló betegektől a megbetegedések kórokozójának azonosítása céljából légúti mintát is küldenek vizsgálatra, így az adatok birtokában az influenzaszerű panaszok gyakorisága mellett hétről-hétre nyomon követhető a lakosság körében az is, hogy milyen kórokozók állnak az influenzaszerű megbetegedések hátterében, milyen típusú influenza vírusok okoznak megbetegedéseket.

Nincs influenza-aktivitás. Fejér megyében az influenza-figyelőszolgálat eddigi adatai alapján a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az elmúlt hetekben jelentősen a járványos küszöb alatt volt, influenza aktivitás nem volt észlelhető.

Tájékoztató az influenza-figyelőszolgálat Fejér megyei adatairól. Fejér megye területén 2019. november 11 – 17. között (2019. 46. hetében) az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 187 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ez 69,6%-kal több az előző hetinél. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 93,7%ooo (előző héthez képest 77,3%-os emelkedés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén és a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területéről influenzaszerű megbetegedést nem jelentettek. A megyei megbetegedési arány 44,8%ooo; továbbra is a járványos küszöb érték alatt van. Az orvoshoz forduló betegek 15,4%-a a 0-14 éves; 61,5%-a a 15-34 éves; 17,9%-a a 35-59 éves és 5,1%-a a 60 év feletti korosztályból került ki. A tájékoztató írásáig 2019. 40. hetétől a Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban két megbetegedés hátterében adenovírus okozta fertőzést igazoltak. Megyénkből influenza-gyanús betegtől származó vizsgálati anyagból influenzavírust nem azonosítottak. Országos szinten a kórházi diagnosztikus célból elvégzett vizsgálatok során egy influenza A vírust mutattak ki.

Elérhető a háziorvosoknál a térítésmentes influenza-oltóanyag. Az influenza- megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb eszköze a védőoltás. Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága figyelemmel kíséri a megbetegedéseket okozó influenza vírusok típusait és minden évben megteszi az ajánlást, mely típusok ellen szükséges védelmet biztosítani az influenza elleni oltóanyagok révén. Az adott influenza szezonban minden oltóanyag az ajánlott típusok ellen nyújt védelmet. A kórokozó változékonysága és a védelem megerősítése szempontjából is ajánlott az oltást minden szezon előtt megismételni. Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzése. E cél elérése érdekében ebben az évben is központilag biztosított a térítésmentes oltóanyag azok számára, akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztettek, illetve akik ezen csoportokat az influenza vírus átadása révén veszélyeztethetik. Az influenza megbetegedések súlyos lefolyása szempontjából fokozottan veszélyeztetettek és térítésmentes influenza védőoltásra jogosultak a krónikus betegek, szív-, érrendszeri, légúti, máj- és vesebetegek, anyagcsere betegségben szenvedők, cukorbetegek, daganatos betegek és immungyengeségben szenvedők, tartós szalicilát kezelésben részesülők, a várandósok, a rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, a lakóotthonokban, vagy ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápoltak, gondozottak, a 60 év felettiek egészségi állapotuktól függetlenül.

Térítésmentesen biztosított az influenza védőoltás azok számára is, akik a gyermekvállalást az influenzaszezon idejére tervezik. Az előzetesen adott védőoltás a terhességük idején már védelmet nyújt. Az egészségügyi dolgozók és az ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi/szociális intézmények dolgozói körében is fontos az influenza elleni védőoltás, hogy megbetegedésükkel ne veszélyeztessék betegeiket/gondozottjaikat. Térítésmentes influenza védőoltásra jogosultak az állattartó telepeken dolgozók, akik sertés, baromfi tartásával, illetve ezen állatok szállításával, feldolgozásával, megsemmisítésével foglalkoznak.

A védőoltás beadása általában az esetek legnagyobb részében nem okoz különösebb tüneteket, de előfordulhat az oltás helyén bőrpír, duzzanat, végtag emelésekor enyhe fájdalom, ritkán láz is, melyek általában 1-2 nap alatt elmúlnak. Ennél súlyosabb tünetek jelentkezésekor feltétlenül orvoshoz kell fordulni! Az influenza védőoltás élővírust nem tartalmaz, megbetegedést nem okoz, beadása nem jelent veszélyt a fejlődő magzatra. A védőoltással nem csak önmagát, hanem, a környezetében élőket is védi! Megyénkben a térítésmentes influenza elleni oltóanyag mint a 3 éven felüliek, mint a 6 hónapos és 3 év közöttiek részére a háziorvosi rendelőkben rendelkezésre áll, a háziorvosoktól kérhető. Fontos, hogy az influenza védőoltás mielőbb beadásra kerüljön, hogy a megbetegedések emelkedésének időszakára már védelmet nyújthasson.

Vezető képünk illusztráció.