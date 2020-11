Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020. 11. 30. – 265. nap

Ma a műteremben voltam, és egésznap nagy volt jövés-menés, hiszen aki eddig ki sem mozdulhatott otthonról, ma végre eljöhetett hogy felvegye a kerámiáit. Év közben sokan jönnek hozzánk kerámia tanfolyamra, és karácsony előtt izgatottan válogatják alkotásaikból az ajándékozásra alkalmas tárgyakat. A kezdő tanfolyamon általában gömböt, valamint egyszerű tál, és váza formákat készítenek, amit boldogan adnak tovább.

Most, hogy Lombardia narancs zónába került, és kinyithattak a boltok, megkezdődött a karácsonyi hajrá: nézelődés, ajándékvásárlás, a megfelelő bor kiválasztása, valamint az alapanyagok beszerzése a karácsonyi menühöz, hiszen idén mindenkinek otthon kell a vacsorát megoldania, mert az éttermek nem nyitnak ki karácsonyra sem.

A kormány javaslata szerint jobb ha nem ünnepelünk együtt többen mint 6-8 fő, és családi körben maradunk. Ha idősebbek is lesznek a vacsorán, a legjobb az lenne, ha mindenki elvégezne egy Covid gyors tesztet, a gyerekeket is beleértve, hogy ezzel elkerülhessük a kellemetlen meglepetéseket.

Dél-Olaszországban gyakran megesik hogy a kávézó vendégei egy kávéval többet fizetnek, és ezt a függőben maradó kávét hívják “caffè sospeso”-nak, ami a pultos jóvoltából egy olyan személyhez fog eljutni, aki egyébként nem engedhetné meg magának. Milánóban immár második éve hogy megszületett a “panettone sospeso”, ami ugyanezen az elven működik: a jótékonysági akcióban résztvevő cukrászdák vásárlói fizethetnek egy karácsonyi kalácsot, amit a cukrászdák karácsonykor szétosztanak a rászorulók között.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 788471 az elmúlt huszonnégy órában 16377 az új fertőzött, közülük 1929 (11,78%) Lombardia régióban van.

33187-en (+308 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3744 (-9) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 751540-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 757507-en gyógyultak, közülük ma 23004-en.

Az elhalálozottak száma 55576, közülük a mai napon 672-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1601554.

A fertözöttek száma 1%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 130524 teszt által 16377 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 30. 12,55% 130524 teszttel +16377,

nov. 29. 11,67% 176934 teszttel +20648

nov. 28. 11,65% 225940 teszttel +26323,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 24. 12,31% 188659 teszttel +23232,

nov. 22. 15,01% 188747 teszttel +28337,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 18. 14,6% 234834 teszttel +34283,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 12. 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 12,55% minden 100 tesztből 13 pozitív), Lombardia tesztaránya 11,36% (100 tesztből 11 pozitív).

Az elmúlt 30 nap alatt 800953-an fertőződtek meg, és közülük 22712 egészségügyi dolgozó. A fertőzöttek 48,3%-a férfi, 51,7%-a nő, és átlagéletkoruk 48 év. Az elmúlt 30 napban 12904 fertőzött vesztette életét.

A második hullám már ereszkedik, de ahhoz hogy elkerülhessük a következőt, nem szabad felelőtlenül ellazulnunk az ünnepek alatt.

Kacziba Andi