Megkezdődött az parlagfűszezon, ami miatt ezrek szenvednek

A neve az istenek eledelére utal, a termése szív alakú kaszat, a virága sárgább a sárgánál, ám a virágpora, pollenje a mezőgazdaságra és az egészségünkre pusztító. Az ürömlevelű parlagfű, vagy hétköznapi nevén a parlagfű bimbói felhasadtak, és egyre nagyobb koncentrációban vannak jelen az apró, ám annál agresszívebb pollenek az egyébként sem mindig tiszta levegőben.

Ahogy sok minden mást, úgy a parlagfüvet, az Ambrosia artemisiifolia-t is a franciáknak köszönhetjük, legalábbis ott jelent meg előszőr a kontinensen ez az invazív, gyorsan szaporodó, nagy ellenállóképességekkel bíró, Észak-Amerikából származó gyomnövény. A legkisebb változata is van vagy húsz centi magas, míg a jó termőtalajra találó, rekordpéldányok akár ennek tízszeresére, vagyis két méter magasra is megnőhetnek. Mindenhol ott van és csak azok a magok kelnek ki, amik 3-4 cm mélyen vannak a talajban. Ami ennél lejjebb, az kivár, akár évekig is, és ha talajmozgatással a felszínhez közel kerül, akkor beindul a kis szívalakú termés magjában a csírázás. Virágzáskor nemcsak a légutakba jutva vált ki allergiás reakciót, hanem a bőrrel való érintkezés esetén is, írja a feol.hu.

Leginkább úgy előzhetjük meg a terjedését, ha nem hagyunk neki üres felületet. Egybefüggő növénytársulások, rétek virágai, erdők fái és ültetett pázsitok sűrű takarói nem engedik, hogy érvényesüljön. De elég egy építkezés sárga talaja, egy felszántott, de gondozatlan földterület vagy egy vakondtúrás a fűben, és máris indul.

Gyomirtóval és kaszálással is gyéríthető és a kormányhivatal közleménye szerint: – A hatályos jogszabály szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Rendkívül romoló hatással van a szervezetre, ezért a hatóságok is felveszik a kesztyűt a növénnyel is, és az azok ellen nem elég hatékonyan fellépő gazdákkal szemben is. Helikopterrel és autókkal járőrözve figyelik a földeket, tarlókat, hogy nem szaporodott-e fel a parlagfűállomány. Az ellenőrzések célja, hogy a pollenkoncentráció csökkenjen, nem pedig a büntetés. Ha valakinek fertőzött a területe, azt figyelmeztetik, hogy vágja le, tárcsázza be. Ha nem teszi, a bírságot jogszabály állapítja meg, mértéke 15 ezertől 15 millió forintig terjedhet, a terület nagyságától és a fertőzöttségi százaléktól függően, illetve attól, hogy belterületen vagy külterületen található-e a parlagfűvel borított föld.

Nemcsak a hatóság figyel, a lakosság is bejelentheti, ha fertőzött területtel találkozik. A kormányhivatal legfrissebb adatai ezzel kapcsolatban a következők: hivatalból és bejelentés alapján 63 eljárás indult a kormányhivatal illetékességi területén, külterületen, és 43 bejelentés érkezett a PBR rendszeren keresztül belterületre vonatkozóan. A legtöbb, 25 eljárás a székesfehérvári földhivatali osztály illetékességi területén indult, majd a móri (17) és a dunaújvárosi (12) terület következik a sorban. Jóval kevesebb, hat volt Bicskén és három Sárbogárdon.

Helikopteres légi és földi úton is ellenőrzi a hatóság a gazdálkodókat. Mint megtudtuk, eddig mintegy 3 ezer kilométert tettek meg a szakemberek az ellenőrzések során, légi úton pedig 114 ezer hektárt ellenőriztek.

Megnyugtató a tudat, hogy a statisztikai adatok alapján több évre visszatekintve megállapítható, hogy a parlagfű-fertőzöttség évenként változó mértékű, de csökkenő tendenciát mutat.

A bejelentés történhet elektronikus úton az erre célra szolgáló Parlagfű Bejelentési Rendszer (PBR) felületen (https://pbr.nebih.gov.hu). A rendszer a bejelentést automatikusan küldi külterület esetén a területileg illetékes földhivatalnak, belterület esetén pedig az önkormányzatnak. A PBR mobiltelefonos applikációval is működik.

Természetesen közvetlenül is be lehet jelenteni belterület esetében az önkormányzathoz, illetve külterület esetén az illetékes földhivatalhoz, vagy a növényvédelmi hatósághoz. Gyorsít az ügymeneten, ha a bejelentés a földhivatalnál történik, mert az első lépést, a terület bemérését, a fertőzési százalék megállapítását a földhivatal munkatársai végzik.