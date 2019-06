Megkezdődhet az M8-as gyorsforgalmi út tervezése

A régóta tervezett M8-as gyorsforgalmi út Kecskemétet Dunavecsén és Dunaújvároson át köti össze az M7-es autópályával. Az összesen mintegy 100 kilométeres, 2x2 sávos út kivitelezése várhatóan 2023-ban kezdődhet el.

Az M8-as gyorsforgalmi út Kecskemét és az M7-es autópálya közötti szakaszát négy cég, az Unitef-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., az Utiber Kft. és a Tura-Terv Kft. tervezheti meg közel 7,8 milliárd forintért – derül ki az uniós közbeszerzési adatokból, amelyet a Magyar Építők szemlézett. A megbízás a kiviteli terveken kívül magába foglalja a környezeti hatástanulmány és tanulmányterv, valamint az engedélyezési tervek készítését is.

Az M7-es és Dunaújváros közt megvalósuló, mintegy 50 kilométeres, 2×2 sávos gyorsforgalmi út egy darab autópálya csomóponttal, hat egyéb csomóponttal, egy komplex pihenővel és két egyszerű pihenővel épül meg. A Dunavecse és Kecskemét közti, szintén mintegy 50 kilométeres szakaszon három csomópontot, egy komplex pihenőt és két egyszerűt pihenőt alakítanak ki. Az M8-as beruházás fizikai paramétereit tekintve a forgalmi sáv szélessége: 3,5 méter, a középső elválasztó sáv szélessége 3 méter, a padkaszélesség 1,5 méter, míg a burkolatszélesség 2×8 méter lesz.

Az M8-as Székesfehérvár alatt (a korábbi információk szerint Balatonvilágosnál) éri el majd az M7-es autópályát, ide új csomópont épül. Innen tovább már ma is 2×2 sávos út vezet Veszprémig, de cél az osztrák határ elérése Szentgotthárd környékén. A dunaújvárosi új Duna-híddal együtt már elkészült az M8-asnak egy kis szakasza, amely kapcsolatot teremt az M6-os autópályával.

Dr. Galambos Dénes a térség ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa lapunknak korábban elmondta, hogy Dunaújváros és térsége életére jelentős hatást gyakorol majd a megépülő M8-as autóút. Az erre felfűzhető ipari potenciál a paksi atomerőmű-beruházás gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő szerepével együtt óriási lehetősége ennek a térségnek. Így ez a közelmúltban Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által bejelentett Komárom–Székesfehérvár négysávos autóút megépítésével megvalósul az az elképzelés, amely az M1-es és M0-s autópálya terhelését csökkenteni hivatott megoldást erősíti. Ez Budapestet mintegy 100 km-rel elkerülve, az M7-es autópályába becsatlakozva, az M8-cal együtt tovább erősítheti Dunaújváros logisztikai szerepét is, hiszen a kelet-nyugati tengely közvetlen közelünkben halad majd el.

Cserna Gábor Dunaújváros MJV polgármesterként figyelemmel kíséri a térség infrastruktúrájának fejlődését. Korábban lapunknak is elmondta, hogy a négy számjegyű utak felújítása, illetve az M8-as gyorsforgalmi út elkészülte egyrészt fontos a munkaerő-mobilitás megteremtéséhez, így a vidékről a városba bejáró munkavállalók számára is, másrészt fontos azért is, mert így a térséget könnyebben be lehet majd kapcsolni az ország logisztikai vérkeringésébe.

Mint ismeretes az M8-as gyorsforgalmi út Szolnoknál az építés alatt lévő M4-es autópályát fogja a főváros elkerülésével összekötni Szentgotthárdnál az építés alatt álló S7-es osztrák autópályával. Fő célja új kelet–nyugati irányú közúti közlekedési tengely létrehozása az ország középső részén, tehermentesítve a túlterhelt Bécs–Budapest–Szolnok útvonalat.

Ez az úgynevezett kelet–nyugati tengely Dunaújváros alatt, a Pentele hídon keresztül lépi át a Dunát. A híd közvetlenül Kisapostagot köti össze Dunavecsével, egyúttal a Dunántúlt az Alfölddel. A híd 1,7 kilométere eddig az egyetlen megvalósult rész az M8-as autóút mintegy 475 kilométeréből. A jelenlegi kormány által meghozott döntések és intézkedések azonban már elérhető közelségbe hozták Magyarország centrális közlekedési struktúráját tehermentesíteni hívatott úthálózat megvalósulását.