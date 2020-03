Megjelent a vírus Dunaújvárosban is

Az önkormányzat tegnap is kiadta szokásos közleményét a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezési döntéseiről.

A péntek délelőtt más témában tartott sajtótájékoztatón az önkormányzati sajtószóvivő még arról számolt be szerkesztőségünknek, hogy nincs koronavírusos beteg a városban, délután azonban megérkezett Pintér Tamás polgármester közleménye, miszerint megvan az első dunaújvárosi, igazolhatóan fertőzött beteg, akit elkülönítettek, orvosok segítik a felépülését. A polgármester arra kér minden városlakót, hogy lehetőség szerint maradjon otthonában, ne menjen közösségbe, tekintve, hogy senki nem tudja magáról, hogy tünetmentesen ugyan, de potenciális vírushordozó-e.

Külön kiemelte az idősek védelmének fontosságát, őket nyomatékosan kéri az otthonmaradásra. Napi intézkedés még, hogy több élelmiszerboltban is korlátozzák az egy személy által egyszerre megvásárolható termékek mennyiségét. A Volánbusz az önkormányzattal egyeztetve megszüntette a helyi járatos buszokon az első ajtós felszállást, továbbá határoztak arról is, hogy visszavonásig nem lehet menetjegyet váltani a gépkocsivezetőnél, kerülve ezzel is a személyes kontaktust. A bérletes utasokat arra kérik, hogy felszállásra a hátsó ajtókat használják. A korábban a városvezetés által meghozott intézkedések továbbra is érvényben vannak: zárva tartanak a városi kulturális és művelődési intézmények, az uszoda és az élményfürdő is. A piaci korlátozásokról külön írásban számolunk be olvasóinknak.