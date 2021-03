Megható üzenetben kívánnak jobbulást

Kedden szenvedett közlekedési balesetet a DKKA gyúrója, Bába Mihály, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A sporttársadalom, az ismerősök, barátok egy emberként aggódtak érte, szerdán a csapat és a szakmai stáb megható videóüzenetben kívánt jobbulást neki. Vágó Attila vezetőedző telefonon is tudott beszélni vele, és „Misike” még ekkor sem hazudtolta meg magát, hiszen a mosógépben maradt felszerelések iránt is érdeklődött.

A közlekedési balesetben érintett, a rendőrségi tájékoztatás szerint az elsődleges információk szerint motorjával szabályosan közlekedő Bába Mihály állapotát aznap sikerült stabilizálni.

Fia aztán a közösségi médiában édesapja nevében is üzent kedden este, ebben az alábbiakat írta: „Apa üzeni mindenkinek, hogy köszöni a rengeteg aggódó és biztató üzenetet. Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy rendbe jöjjön. Én is köszönöm mindenkinek, rengetegen kerestetek, jólesik, hogy ennyien szeretitek. Hosszú lesz, de minden rendben lesz.”

Vágó Attila vezetőedzőnek (akit szintén sokkolt a hír, hogy mi történt a kedd délelőtti edzésük után) telefonon sikerült Bába Mihállyal beszélnie a kórházban.

– Misinek az első kérdése az volt, hogy a mosógépből a jelzőtrikók ki lettek-e véve. Illetve, mondjam meg a csapatnak, ne haragudjanak, hogy nem tud ott lenni az edzéseken. Sajnos nem tudott lefékezni, és elkerülni az ütközést az autóval. Érdeklődött afelől is, mikor kezdődnek a bejelentések a következő szezon keretét illetően, valamint sikerült-e megoldani a pótlását. Tehát rögtön ilyen gondolatok és kérdések jártak a fejében, ami azért nagyon beszédes. Mindenki imádja őt, és az biztos, most már érte is játszani fogunk. Ebben a szezonban annyi, de annyi rossz történt velünk, remélem, ezzel most már vége lesz ezeknek. Viszont bízom benne, ettől még jobban összekovácsolódik a csapat – mondta lapunknak.

Aztán Vágó Attila kollégáival, illetve a játékosok szerdán egy szívhez szóló és megható videóüzenetet készítettek, amit a klub közösségi oldalán tettek közzé. Ebben mindannyian üzentek Bába Mihálynak, kiemelve egyebek között, hogy mennyire hiányzik nekik, és nagyon szeretik, mindannyian várják őt vissza, ezzel is erőt adva a felépüléséhez. Most a lányok szurkolnak neki úgy, ahogyan ő szokott a kispadról szeretett csapatának, amit 36 éve szolgál szívvel-lélekkel.

A csapathoz kapcsolódó információ, hogy a DKKA – Siófok bajnoki meccs után – amit óriási bravúrral nyolc góllal a Kohász nyert meg –, utóbbi csapatnál egy koronavírus-fertőzött játékost diagnosztizáltak. Ezért a Siófok hatósági, a Kohász pedig önkéntes karanténba vonult, és pénteken, továbbá kedden tesztelték a keretet és a stábot. Gurics Attila csapatmenedzser arról a jó hírről tudott beszámolni szerdán, hogy mindenki esetében az utolsó tesztek is negatív eredményt hoztak. Így az együttes újrakezdhette a közös munkát, a szerdára tervezett edzőmeccset már korábban lemondták, de azt nem is pótolták tegnap.

A DKKA legközelebb március 24-én a címvédő Győri Audi ETO-t fogadja hazai pályán 17 órától.