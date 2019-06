Meghatalmazás avagy megbízás

Még a legegyszerűbb esetekben is figyelni kell a szóhasználatra, mert nem mindegy például, hogy megbízunk valakit valamivel, vagy meghatalmazunk valakit valamire.

A megbízás és a meghatalmazás nem egy és ugyanaz, jogi értelemben véve is különbség van közöttük. A megbízási szerződés kétoldalú, a megbízó részére való tevékenység kifejtésére irányuló szerződés.

Ezzel szemben a meghatalmazás egy egyoldalú nyilatkozat, vagyis a meghatalmazó adja a meghatalmazott részére.

Ha egy személy valamilyen okból akadályozott abban, hogy saját ügyeiben személyesen járjon el, jognyilatkozat útján teheti ezt meg.

A képviseletre feljogosító okiratot pedig meghatalmazásnak nevezzük, a meghatalmazottat feljogosítja, hogy a meghatalmazó nevében nyilatkozzon, őt képviselje, de önmagában nem kötelez, mint egy szerződés.

A megbízás a megbízó és a megbízott közötti viszonyt rendezi. A megbízási szerződés azonban önmagában nem biztosít képviseleti jogot is. Ahhoz, hogy a meghatalmazott egy adott ügyben eljárhasson helyettünk, fontos, hogy a meghatalmazásban pontosan és egyértelműen szerepeljen, mire jogosítjuk fel. A meghatalmazást érdemes jól átgondolva megfogalmazni, hiszen ha a képviseleti jogot túl tágan határozzuk meg, akkor a meghatalmazott személy olyan ügyben is eljárhat helyettünk, amelyet nem szeretnénk.

Hatóságoknál, hivatalos szerveknél, bankoknál ezekben az esetekben egy általuk készített meghatalmazás-minta is elérhető, célszerű ezt használnunk. Azonban, ha a meghatalmazás máshogyan néz ki, miközben tartalmában megfelelő, nem lehet azt elutasítani.

Ha a meghatalmazó a jogviszonyt a továbbiakban nem kívánja fenntartani, azt vissza kell vonnia.