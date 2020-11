Megfeszített erővel dolgoznak

Világjárvány van. Hazánkban is igen magas ezekben a hetekben az újonnan azonosított fertőzöttek száma, és sajnos, számos honfitársunkat elveszítettük. Dr. Krisztián Erika, a Fejér Megyei Kormányhivatal Nép­egészségügyi Főosztályának vezetője az új koronavírus-fertőzés megelőzésére ad tanácsokat, és bemutatja munkatársai, köztük a Dunaújvárosi Járási Hivatal szakembereinek járvány­ügyi szakmai tevékenységét.

Cseppek és maszkok

Az új koronavírus elsősorban cseppfertőzéssel terjed, de az átadásában szerepe lehet a légúti váladékkal szennyezett felületeknek is. A beteg, a fertőzött ember köhögésével, tüsszentésével, beszéd vagy nevetés közben, a légutakból kiszabaduló apró, láthatatlan légúti váladékcseppekben megtalálható kórokozók által adhatja át a fertőzést. Ezek a váladékcseppek közvetlenül belélegezve vagy a felületek által is fertőzhetnek. Emiatt nagyon fontos a megelőzésben az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, amellyel magunkat és embertársainkat is védhetjük. A sokszor érintett felületeken akár fertőzőképes kórokozó is megtalálható lehet. Ezek érintése után arcunkhoz, orrunkhoz nyúlva fertőződhetünk meg.

Emiatt lényeges a gyakori, alapos kézmosás, vagy ha erre nincs lehetőségünk, a kézfertőtlenítők használata. A maszk viselése és a kézmosás, kézfertőtlenítés igen fontos eszközei a megelőzésnek. Az egymástól való megfelelő távolság tartása, a zsúfolt helyek elkerülése, a hagyományos üdvözlési formák (kézfogás, ölelés, puszi) kerülése szintén fontos ebben az időszakban – hangsúlyozta dr. Krisztián Erika, a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője, megyei tiszti főorvos.

Tünetek és teendők

A koronavírus okozta betegség, vagyis a Covid–19 tünetei hasonlítanak más légúti fertőző betegség tüneteihez. Jelentkezhet láz, hőemelkedés, köhögés, amely rendszerint száraz, sokszor kínzó köhögési rohamokban jelentkezik, de előfordulhat hurutos köhögés is. Az izom- és ízületi fájdalom, levertség, rossz közérzet más betegség tünete is lehet. A hirtelen jelentkező szaglásvesztés vagy az ízérzés hiánya azonban nagyon jellemző tünet. Súlyos esetben nehézlégzés, fulladás is kialakulhat.

A tünetek jelentkezésétől a gyógyulásig mindenképpen otthon kell maradni, hiszen a beteg ilyenkor fertőzőképes. Feltétlenül orvoshoz kell fordulni, amit telefonon szükséges megtenni, hogy betegségünkkel másokat ne veszélyeztessünk – hívta fel a figyelmet dr. Krisztián Erika főosztályvezető, megyei tiszti főorvos. A háziorvos tájékoztatást ad a további teendőinkkel kapcsolatban. A koronavírus-fertőzést a légúti váladékból történő vírus örökítőanyag kimutatása erősíti meg.

Enyhe tünetek esetén a beteg otthonában gyógyulhat, de figyelnie kell arra, hogy elkülönüljön a családtagjaitól, és otthonában tartózkodjon a gyógyulásig. Ezt az elkülönítést a népegészségügyi hatóság határozatban rendelheti el. Súlyos állapotromlás esetén kórházi kezelés válhat szükségessé – erősítette meg Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a Dunaújvárosi Járási Hivatal osztályvezetője, járási tiszti főorvos.

A betegek már a tünetek megjelenése előtt 2 nappal, vagy – ha tünetmentesen kerül felfedezésre a pozitivitás – a légúti minta vétele előtt két nappal már fertőzhetnek. Emiatt nagyon fontos felderíteni, hogy ebben az időszakban kikkel találkozott, és kerülhetett szoros kontaktusba a beteg. A népegészségügy munkatársai telefonon keresik a fertőzötteket, hogy erről részletesen kikérdezzék. Akikkel a megbetegedett ember ebben az időszakban találkozott, azoknál fennáll a kockázata annak, hogy megfertőződhettek. Ez természetesen nem mindig következik be, de annak lehetősége miatt 10 napra házi karantén elrendelése indokolt, hogy az esetlegesen fellépő tünetek ne nagy közösségekben, sokakat veszélyeztetve jelenjenek meg. Ha ez alatt az idő alatt nem jelentkeznek tünetek, a karanténra a továbbiakban már nincs szükség.

Feladatok és kihívások

A népegészségügyi szakemberek számára a betegek kikérdezése, a velük kontaktusba került személyek felkutatása, a fertőzéslánc megszakítása kiemelkedő jelentőségű feladatok közé tartozik. A kontaktus-kutatás során, a kikérdezésen túl, a nép­egészségügyi munkatársak elmagyarázzák az intézkedés fontosságát, tanácsot adnak, hogy milyen rendszabályokkal előzhetik meg mások megfertőzését, mik lehetnek a betegség súlyosbodásának jelei, amikor már kórházi kezelés válhat szükségessé. Ha járványgócpont látszik kialakulni, azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket a betegség további terjedésének megelőzése érdekében.

A népegészségügyi munkatársak folyamatosan felügyelik, ellenőrzik, segítik az idős­otthonokat, a kórházakat a mindennapokban felmerült kérdések, problémák kezelésében.

Nagy munka hárul az országban mindenütt, így a Fe­jér Megyei Kormányhivatalban is a népegészségügyi szakemberekre ezekben a hetekben, hónapokban, a járvány második hulláma idején. Óriási a szakmai, emberi kihívás. A nép­egészségügy munkatársai hivatástudattal, megfeszített erővel dolgoznak, hogy gátat szabjanak a további fertőződéseknek. Sokszor fizikai teljesítőképességük határait feszegetve végzik munkájukat – a munkanapokon, hétvégén, pihenőnapokon és ünnepnapokon egyaránt.