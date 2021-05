Megállás nélkül bevetésen a Vérlovagok

Megalakulásuk óta rendületlenül teljesítik az önkéntes szolgálatukat a Vérlovagok, most bővült a csapat.

Tavaly novemberben írtunk egy bemutatkozót a csapatról, a cikkben Pribil Sándor beszélt nekünk a kezdeményezésről. Sokan ismerik őt Dunaújvárosban, ő a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnöke, amely a helyi hajléktalan-ellátási feladatokat végzi. Szabadidejében imád motorozni és ez adta az önkéntes szolgálat ötletét, úgymond összekötve a kellemest a hasznossal: az Országos Vér­ellátó Szervezettel együttműködve sürgősségi vérszállítással segítenek a kórházaknak. Sárvári Zsolt, Esztocsák Sándor vezetéstechnikai instruktorok, Buch Tibor színművész, Erdélyi Krisztián, az Ossian zenekar basszusgitárosa és Pribil Sándor együtt alkotja a Vérlovagokat. Az alapítvány által a civil bevetésekre speciális engedélyekkel bíró motorokat és autókat használnak.

– Télen az autót használtuk, és körülbelül 40 ezer kilométert mentünk vele. Ez azt mutatja, hogy bár van vérkészítmény, de kevés a véradó. Alapvető célunk az, hogy felhívjuk az önkéntességre, a társadalmi felelősségvállalásra a figyelmet. Ezért mindenkit arra buzdítunk, hogy menjenek vért adni, mert ezzel is nagyon sokat tehetünk egymásért – mondta Pribil Sándor.

A tél végén ismét motorra ültek, egyik legmegindítóbb esetük pedig nemrég történt, amikor Székesfehérváron egy újszülött kisbabának teljes vércserére volt szüksége és ezt a mennyiséget kellett minél hamarabb elszállítaniuk a központból.

Tavaly ősszel szó volt arról, hogy bővítenék a Vérlovagok csapatát annak érdekében, hogy minél nagyobb területen láthassák el ezt az önkéntes szolgálatot. Mint azt az alapítvány elnöke vázolta, mintegy kétszázan jelentkeztek. Első körben tíz személyt választottak ki, így a pécsi és a debreceni régiót tudják erősíteni. Az alapítvány által jelenleg kilenc speciális megkülönböztető jelzésű jármű áll rendelkezésre, kettőt a debreceni, kettőt a pécsi, a többit a budapesti régióban vetik be. Egy új együttműködést hoznak létre a Heim Pál Gyermekkórházzal: a sok önkéntesnek köszönhetően elindítanák az anyatej szállítási programot, hiszen ez is egy olyan készítmény, amely nem pótolható semmivel. Először a Pest megyei régióban kezdenek, a koordinálásra egy applikációt is létrehoztak. Ebben már részt lehetne venni saját motorral is, de speciális szállítóládát biztosítanának az önkénteseknek.

– A kezdeményezés alapja, hogy mi szeretünk motorozni, úgyhogy tulajdonképpen mi futárok vagyunk, ettől nem is akarunk többek lenni: önkéntesen, ingyen végezzük a szolgálatot a társadalmi felelősségvállalás jegyében – hangsúlyozta Pribil Sándor.

Kérdésünkre elmondta, sokkal több az erkölcsi támogatás, mint az anyagi. Volt egy internetes adománygyűjtő oldal, ahol szép összeget kaptak, de az csak a működési költségek töredéke, ezért minden támogatást szívesen fogadnak, és pályáznak, amire csak tudnak.