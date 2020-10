Még lehet zöldhulladékot égetni a városban!

Egy olvasónk kereste meg azzal a szerkesztőségünket, hogy van-e lehetőség még idén a tűzgyújtásra és az avar elégetésére, mert úgy tudja, jövőre ilyet már nem lehet végezni. Utánajártunk a témának.

Az önkormányzat hivatalos honlapján még május elején jelent meg egy írás „Tilos a városban zöldhulladék égetése” címmel a témával kapcsolatban. E szerint: „Május 1-jétől Dunaújváros teljes területén tilos az avar és kerti hulladék égetése. A szabályszegők akár 100 ezer forintos bírsággal is sújthatók.” Mint írták az égetés környezetvédelmi szempontból a lehető legrosszabb megoldás a lakosság részéről. Két másik lehetőséget ajánlottak ugyanott: az egyik a komposztálás, amelynek során maradéktalanul elbomlanak a növényi részek, és a kertben kiválóan hasznosítható humusz keletkezik; a másik, a zöldhulladék zsákban történő gyűjtése.

Az önkormányzatok évente általában két időszakot biztosítanak az avar égetésére: minden évben március 1-jétől április 30-áig, valamint október 1-jétől november 30-áig, az ünnepnapok kivételével valamelyik előre meghatározott napon. Dunaújvárosban a hatályos szabályozás értelmében október 1-től ismét lehetséges az avar és a lomb égetése.

Fel kell viszont hívnunk a figyelmet arra, amit egyébként korábban a Hírlap hasábjain már megírtunk: 2021. január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést. Ezzel általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész ország területén. Ennek célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme. Tehát egyértelmű: jövőre ilyen tevékenységet az egész országban tilos lesz végezni.

Szólni kell e helyütt arról is, hogy hazánkban 15 éve tilos szeméttel tüzelni kályhákban, kazánokban, mégis sokan ezt teszik, különösen ősz kezdetén, a hűvösebb idő beálltával. Erre sajnos városunkban is akad példa, olvasóink erről is panaszkodtak szerkesztőségünknek. Sokakat ebben az sem tart vissza, hogy a háztartási tüzelőberendezésekben engedély nélkül környezetre veszélyes anyagok égetését 300 ezer forintos bírsággal is lehet sújtani.

Arról nem is beszélve, hogy a lakossági fűtés döntő százalékban tudja befolyásolni a levegő szállópor-koncentrációját, ami városunkban a különböző ipari tevékenységek miatt amúgy is gyakran lépi át a határértéket, tehát káros az egészségünkre. Hazánkban évente több ezer tonna műanyaghulladék, rongy, bútor, csomagolóanyag és építőipari hulladék kerülhet a háztartások fűtőberendezéseibe. Ezt tenni a már emltett környezetszennyezési tényeken felül azért is érthetetlen, mert a szemét fűtőértéke alacsony, nem ad megfelelő meleget a házban. Persze a szemét elszállítása drága, sokak lelkiismerete pedig…