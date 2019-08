Még él a második esély

Még egy hétig, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásra.

A felsőoktatási intézmények már a múlt heti ponthúzást követően meghirdették azon képzéseiket, amelyek a felsőoktatási felvételi időszak „ráadásában” még elérhetők azok számára, akik a rendes eljárás keretében még nem nyertek felvételt.

Fontos kiemelni, hogy jelentkezni ezúttal már kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére. A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek, akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be; valamint akik az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést.

Ami a bejutási küszöböket illeti, a pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak: a július 24-én meghatározott ponthatárnál, amennyiben a szakot korábban az általános eljárásban is meghirdették; illetve a korábban rögzített jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan mesterképzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen 50), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.

A Dunaújvárosi Egyetem összességében eredményesen zárta a felvételi időszakot, valamint a ponthúzást is. Az intézmény azonban további hallgatókat vár még a pótfelvételi szezonban. Az újvárosi campus által meghirdetett képzések listája megtalálható az intézmény hivatalos honlapján, az uniduna.hu oldalon. Az idei pótfelvételi időszak azért is fontos lehet sokak számára, hiszen a jelenlegi rendelkezések értelmében 2020-tól már csak középszintű nyelvvizsgával és emelt szintű érettségivel lehet jelentkezni a felsőoktatásba. Azaz jelenleg még könnyebb feltételek mellett lehet bejutni az egyetemek, főiskolák képzéseire.