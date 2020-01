Mikor örülhetünk a megtalált kincsnek?

Egy fiatalember január 2-án pénzt talált egy városi bank közelében. Becsületes megtalálóként felhívást tett közzé az interneten, keresve a tulajdonost.

Alig két nap alatt több száz reakcióra érdemesítették a bejegyzést. Szinte felesleges is leírnom, mert annyira egyértelmű, hogy hányan próbálkoztak be, hátha…Többen azzal vádolták meg a fiatalt, hogy önreklámnak szánta a bejegyzést, mások a teljes poszt valóságalapját kérdőjelezték meg. Azonban akadtak olyanok is, akik elismerésüket fejezték ki az ifjú tisztességes viselkedése kapcsán.

A jogi szakértők szerint, ha törvényesen szeretnénk eljárni, akkor az elveszett tárgyakat, pénzt vissza kell adni a tulajdonosának. Ha nem ismerjük a tulajdonost, akkor a megtalálás helye szerint illetékes jegyzőnél kell leadnunk.

A megtalálás tényéről az illetékes hivatalban jegyzőkönyv készül, majd a megtalált „kincset” hat hónapon keresztül tárolják. Az előbb említett jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell a megtalálónak arról, hogy ha a tulajdonos esetleges nem jelentkezne a jegyzőnél, igényt tart-e a talált tárgyra, amely ily módon hat hónap múlva jogosan lehet majd már a sajátja. Azonban, ha nem tesz eleget a megtaláló a kötelességének és nyolc napon belül nem adja vissza, vagy nem adja át a hivatalban a talált értéket, lopást, azaz bűncselekményt követ el.

Ha pénzt találunk, annak spirituális jelentése is van, különösen így újév idején. A talált érmék új lehetőséget jelentenek, papírpénzt találni pedig különleges üzenetet ígér – a jósok szerint.

Az eset kapcsán mindenkinek van véleménye, a legtöbbünknek idevágó sztorija is. Az interneten kollégám még külön oldalt is talált, ahol tucatjával olvasni a becsületes megtalálok felhívásait. Sajnos lapzártánkig a cikk ötletét adó fiatalemberrel nem sikerült személyesen beszélnem, így a történet végére, legalábbis egyelőre várnunk kell. Érdekes elgondolkodni, hogy mi hogyan cselekednénk? Ami nekünk öröm és szerencse a megtalálással, az másnak valószínűleg szerencsétlen, tragikus esemény. Fontos, hogy a jegyzőnél érdeklődjünk az elveszett értékeinkkel kapcsolatban.

De egy biztos, a mai pénzcentrikus világban egy ilyen sztori ritkaságszámba menő, miként dicséretet érdemlő törekvés a becsület.