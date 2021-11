„Megúszhatjuk”, de lehet súlyos következménye is

Egy újabb kiállításnak ad otthon a Széchenyi gimnázium Szivacs Galériája, amellyel a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet.

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a baloldalon a listás helyekért

Rohonczi ROHO István, a Széchenyi István Gimnázium pedagógusa vázolta, rajz- illetve fotópályázatok során visszatérő téma a tárlataikon a közlekedésbiztonság. Az intézmény számára fontos, hogy hangsúlyt kapjanak a megelőzést, prevenciót szolgáló kezdeményezések a diákjaik és minden érdeklődő számára – ezt erősítette meg köszöntőjében Szücsné dr. Harkó Enikő, a gimnázium igazgatóhelyettese a csütörtökön délelőtt nyílt kiállításon.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság által összeállított kiállítás a Képben vagyunk címet kapta. A tárlat jelentős része közúti balesetek képsorait vonultatja fel, valamint tárgyi eszközökkel is igyekeznek szemléltetni azt az ifjúság számára, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha nem figyelünk oda kellőképpen, ha nem tartjuk be a közlekedési szabályokat – magyarázta Kőhalmi László rend­őr főtörzszászlós, a helyi kapitányság helyszínelő és balesetvizsgálója. A fotókat a rend­őrség készítette olyan balesetek helyszínelése során, amelyek valamilyen szabályszegés miatt következtek be.

Suszter Tamás alezredes, Dunaújváros rendőrkapitánya szerint fontos, hogy minél fiatalabb korban megismerjék a gyerekek a közlekedési szabályokat, az oktatást időben el kell kezdeni. Bár az iskolásoknak még nincs jogosítványuk, nem vezetnek, de attól még ők is ugyanúgy részt vesznek a közlekedésben akár gyalogosként, akár kerékpárosként. A kapitány kiemelte, mennyire fontos a kellő körültekintés a gyalogosok részéről a zebráknál. Ha ugyanis féktávolságon belül lép ki valaki az autó elé a gyalogátkelőn, hiába is lenne neki elsőbbsége, akár tragédiával is végződhet a baleset.

Orosz Csaba önkormányzati képviselő azt hangsúlyozta, hogy a balesetek csupán egy pillanat alatt történnek meg. Szerencsés esetben nincs személyi sérülés, ám súlyos vagy halállal végződő is lehet a baleset kimenetele, ahonnan már nincs visszaút, amin már nem lehet változtatni. Azt is kiemelte, hogy nem kell megijedni a közúti közlekedéstől, nem az elrettentés a cél, hanem tudatosítani kell azt, hogy a szabályok betartásával elkerülhetőek a balesetek.

Mint azt a képviselő vázolta, ez a kiállítás a közbiztonsági rendezvénysorozat részeként az önkormányzat, valamint a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány által valósult meg.