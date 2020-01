Családi nyílt napon mutatkozott be a DUE

A hazai felsőoktatásba vágyók számára közeleg a rendes felvételi szezon egyik legfontosabb határideje, az érintettek 2020. február 15-ig jelentkezhetnek a szeptemberben induló alap-, osztatlan mester- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre.

Ennek szellemében az intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy a motivált és tehetséges hallgatókat a campusra csábítsák. A jelentkezési szezon hajrájára fordulva szombaton délelőtt 9 órától családi nyílt napra várta reménybeli leendő hallgatóit a Dunaújvárosi Egyetem.

A korábbi rendezvényekhez hasonlóan a felvételizők megismerkedhettek a dunaújvárosi felsőoktatási intézmény képzési kínálatával, a duális képzés nyújtotta plusz lehetőségekkel, a külföldi tanulmányi programokkal, de bepillantást nyerhettek a DUE mozgalmas, színes diákéletébe is. A nyílt napon az egyetem számos kutatási és vállalati partnere is részt vett. A hagyományoknak megfelelően az ismerkedést ezúttal is campustúra zárta.