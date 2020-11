Léteznek olyan nagy nemzeteket is sarokba szorító események – természeti katasztrófák, háborúk, éhínségek, járványok –, amelyek egyéneket és országokat is emlékeztetnek arra: egyedül kevesek vagyunk. Szükségünk lehet mások támogatására, áldozatvállalására és az összefogásra ahhoz, hogy túljussunk a bajokon, vagy egyáltalán az életünket megőrizzük.

Ma, a járvány tombolásakor, a fenyegetettség árnyékában, ilyen időt élünk. A tavaszi Covid-hullám megrázó hatását követő, rövid fellélegzés után, itt van az újabb próbatétel; az őszi grafikonok szomorú bizonysága. Mára már megtanultuk, még jobban kell figyelnünk egymásra, szeretteinkre és a magunk egészségére.

Szerencsére, akik hivatásként választották az állampolgárok szolgálatát, minden körülmények között végzik a munkájukat. Orvosok, ápolók, mentők, közigazgatási, nép­egészségügyi szakemberek, pedagógusok, szociális dolgozók, rendőrök, katonák, elkötelezetten, kockázatokat vállalva, összeszorított foggal dolgoznak. Más szakterületeken is százezrek végeznek olyan munkát, az autóbuszokon, a vonatokon, a hivatalok ügyfélforgalmi pultjainál – igen, a megyei kormányhivatalban is –, amellyel minden óvatosság ellenére is a fertőzés kockázatának tehetik ki magukat.

Elismerés és köszönet elhivatott munkájukért, áldozatvállalásukért. Számítunk rájuk a következő hetekben, hónapokban is ebben a kihívásokkal teli, embert próbáló időszakban!

Büszke vagyok arra, hogy sokukat személyesen is ismerhetem. Igyekszem a munkájukat a magam felelősségteljes viselkedésével, a járványügyi előírások vita nélküli megtartásával segíteni, hogy tanúsítsam, igazoljam: együtt erősebbek vagyunk!