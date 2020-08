Drágulás a gyümölcsfronton, stagnál a zöldségfélék ára

Drasztikusan drágult számos zöldség és gyümölcs az elmúlt hónapokban az utóbbi évek átlagáraihoz képest. Az élelmiszerárak tempósan emelkednek évek óta, ám van olyan termék, amelynek csökkent az ára.

Az Agrárszektor mezőzgazdasággal foglalkozó szakportál még a múlt hónapban közölte, „akár 1300 forintot is elkérhetnek egy kilogramm magyar cseresznyéért a Budapesti Nagybani Piacon, ami közel kétszerese a tavalyi 600-720 forintos kilogrammonkénti árnak. A hazai kajszi is drágult idén, 900 forintba kerül most egy kilogramm magyar gyümölcs. A szezonális zöldség – mint a paradicsom vagy a legtöbb káposztaféle – ára ugyanakkor csökkent az utóbbi hetekben, így jellemzően a 2019-es átlagárak alatt van.”

Mindezt a helyi piacra kilátogató vásárlók is érzékelhették. A rossz termés és az ebből fakadóan magas árak miatt kevés családnál főztek be idén sárgabaracklekvárt. Őszibarack azonban bőven van a piacon. Átlagára 500-650 körül mozog jelenleg.

Költséges mulatságnak ígérkezik a szilvalekvár befőzése is. A már említett Agrárszektor gyűjtése szerint a tavaszi szélsőséges időjárás a szilvának sem kedvezett, idén feleannyi termett a gyümölcsből, mint amennyi egy átlagos évben szokott. Miután országosan kevés termést takaríthatnak be a termesztők, nagyon keresett, és ez bizony az árán is meglátszik. A tavaszi fagy­ok és az aszály miatt csak kevesebb gyümölcsöt tudnak szedni. A FruitVeB számításai szerint idén országosan 23 ezer és 32 ezer tonna közötti szilvatermés várható, amely jelentősen alulmúlja az átlagos, évi 65 ezer tonnát.

Az MTI július végén megjelent összegzése szerint átlagos évre számít, tavalyhoz hasonlóan, az idén is a zöldségtermesztésben a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) a jelenlegi körülményeket figyelembe véve, ugyanakkor a következő két-három hónap még jelentősen befolyásolhatja a mennyiségeket. Az idén 80-83 ezer hektáron termesztenek zöldséget szabadföldön, hajtatott zöldségeket pedig 3500 hektáron. A gazdák évente 1600-1800 tonna zöldséget takarítanak be. A frisspiaci paprika, paradicsom, kígyóuborka termelése zömében fedett térben (üvegház, fólia) történik, ezért e növényfajokra kevésbé van hatással az időjárás, mondta a FruitVeB elnöke. Ledó Ferenc kifejtette, hogy a kimondottan feldolgozásra termelt fontosabb kultúrák közül a zöldborsó betakarítása július közepén befejeződött, termőterülete idén a tavalyihoz képest tizedével, 16-17 ezer hektárra csökkent, ugyanakkor javult a termésátlaga, amely a becslések szerint hektáronként 5-5,2 tonna. Július végén kezdődött meg a csemegekukorica betakarítása, a másodvetésekkel a termőterület mintegy 33 ezer hektár. Tavaly 510 ezer tonnát takarítottak be. Ipari paradicsomot 1600-1700 hektáron ültettetek idén, a betakarítás kezdete valószínűleg augusztus közepére tolódik, mondta Ledó Ferenc, aki szerint rendkívül kedvező időjárásnak kell lennie ahhoz, hogy a tavalyi 120 ezer tonnás eredmény megismétlődhessen, mert az eddigi nem kedvezett a fejlődésnek, amelyet a sok csapadék miatt betegségek akadályoznak.

A tavalyi árakhoz képest jelentősen drágult a dinnye is, tavaly augusztusban 160-180 forintért adták a magyar termelői dinnye kilóját az árusok, most az átlagár a helyi piacon 250 forint.

Nem emelkedett, sőt enyhén esett a 2019-es évhez képest a paradicsom és a paprika ára. A tavaly augusztusi Hírlap-jelentés szerint a lecsópaprikát 350 forint körül kínálták, e termék átlagára most 280 forintról indul. Nincs ez másként a paradicsomnál sem, tavalyi átlagára 400 forint volt, a tegnapi piacon 320 forintért is kínáltak minőségi paradicsomot. A burgonya ára a kilónkénti 180 forintról indul.